XRP Grabs Attention with Significant Price Surge

XRP's value surged by approximately 10%, drawing significant investor attention. Macroeconomic developments and Ripple's legal case have influenced XRP's price rise. Continue Reading:XRP Grabs Attention with Significant Price Surge The post XRP Grabs Attention with Significant Price Surge appeared first on COINTURK NEWS.
How Tennis Hall Of Fame Inductee Maria Sharapova Built Personal Brand

The post How Tennis Hall Of Fame Inductee Maria Sharapova Built Personal Brand appeared on BitcoinEthereumNews.com. LONDON, ENGLAND – DECEMBER 2: Maria Sharapova attends The Fashion Awards 2024 Presented by Pandora at the Royal Albert Hall on December 2, 2024 in London, England. (Photo by Lionel Hahn/Getty Images) Getty Images When Maria Sharapova is inducted into the 2025 Class of the International Tennis Hall of Fame, her five Grand Slam titles, No. 1 ranking, and silver medal in the 2012 Olympics will be the athletic accomplishments lauded. However, what kept Sharapova in the spotlight, and on Forbes’ highest-paid female athlete list for 11 years, was personal branding. “Maria was the first athlete to really have a brand marketing campaign,” said Stacey Allaster, Chief Executive of Professional Tennis at the USTA and U.S. Open tournament director, in an interview with the Tennis Channel earlier this week. “Instead of just doing, you know, sponsorships, endorsements, I’ll take equity and that started a much longer entrepreneurial experience for Maria.” Russian tennis player Anna Kournikova preceded Sharapova in raking in more cash in endorsements than prize money. However, Sharapova pioneered a new model of entrepreneurship, reshaping how female athletes leverage their success into lucrative business deals that last beyond their post-sports careers. “Now as a mother of a 3-year-old, leading businesses and investments, I have a very different perspective, and my everyday routine is very different, but I still get to carry all the disciplines of my sport,” said Sharapova in a press conference at the ITHF. “The lessons that I learned throughout the years are applied every single day. I’m just so grateful for them, because I feel like I still in every venture and especially as a mom, the patience, the tenacity, you know, being able to pivot at any moment are all things that I got to learn for so many years on the job every day.”…
XRP Activity Climbs, Solana ETF Faces Delay, While BlockDAG Zooms Ahead as Presale Climbs to $380M

Crypto markets are moving in two very different directions this week. XRP is attracting attention as volumes jump, showing traders are still active despite market uncertainty. At the same time, Solana’s ETF applications have been pushed back again, with the SEC extending reviews until mid-October. While older names battle with volatility and regulatory hurdles, BlockDAG
Shiba Inu Price Prediction: SHIB Burn Rate Soars But Holders Switch To Mutuum Finance (MUTM) for Big Returns

The post Shiba Inu Price Prediction: SHIB Burn Rate Soars But Holders Switch To Mutuum Finance (MUTM) for Big Returns appeared on BitcoinEthereumNews.com. Shiba Inu (SHIB) continues to see an accelerated burn rate, signaling sustained activity in its ecosystem, but attention is increasingly shifting toward Mutuum Finance (MUTM), where holders are seeking higher-yield opportunities.  Mutuum Finance presale price is priced at $0.035 in phase 6.  Phase 7 will see a 14.29% surge to $0.04. Mutuum Finance (MUTM) has already seen more than $14.75 million in investments and has been supported by more than 15,550 investors. As SHIB holders recalibrate their strategies, many are exploring Mutuum Finance’s innovative DeFi protocols. Shiba Inu (SHIB) Price Update, August 21, 2025 Shiba Inu (SHIB) is trading at approximately $0.00001262, reflecting a modest 0.034% increase over the previous close. The token has experienced a slight uptick in trading activity, with a 24-hour high of $0.00001268 and a low of $0.00001206. Despite this, SHIB faces ongoing challenges, including market volatility and competition from emerging DeFi platforms.  Notably, Mutuum Finance (MUTM) is gaining attention as an alternative investment option. MUTM’s innovative decentralized lending and borrowing protocols are attracting investors seeking higher yields in the current market environment. While SHIB remains a significant player in the crypto space, the growing interest in platforms like Mutuum Finance suggests a shift in investor focus towards projects offering enhanced utility and returns. Investors Enter Mutuum Finance (MUTM) Presale Phase 6 Mutuum Finance (MUTM) is currently priced at $0.035 in stage 6 of presale. More than $14.75 million is raised and more than 15550 early investors are buying tokens. Token price in Presale Stage 7 will be $0.04, up by 14.3% from Stage 6. Mutuum Finance (MUTM) has just launched its Official Bug Bounty Program with CertiK. Its users stand to get a share of the program’s $50,000 USDT reward if they are successful in finding potential bugs on the project. The bounty program seeks…
Analist verwacht een XRP koers van $3,30 als Ripple boven steunzone blijft

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De XRP koers steeg meer dan 5% in de afgelopen 24 uur door de uitspraken van Jerome Powell. Op weekbasis daalde de koers met 1,44%, terwijl er in de afgelopen maand een lichte stijging van 1,24% zichtbaar was. Ondanks deze gemengde prestaties bleef het handelsvolume hoog, wat wijst op sterke activiteit. De vraag is of deze consolidatie genoeg spanning opbouwt om een uitbraak boven $3,30 te brengen. XRP koers blijft in smalle range De huidige prijsactie laat zien dat kopers en verkopers in balans zijn. De bovenkant van het handelsbereik ligt bij $3,30, een niveau dat als weerstand geldt. Een slot boven dit niveau zou een belangrijk signaal zijn dat bulls opnieuw grip krijgen. Zolang dit niet gebeurt, blijft de markt in afwachting. Aan de onderkant blijft $2,73 een belangrijke steunzone. Dit niveau fungeert als basis voor het bredere opwaartse momentum. Mocht dit punt doorbroken worden, dan kan het sentiment tijdelijk verzwakken. Toch houdt de consolidatie de kans open dat de koers opnieuw kracht opbouwt. De $3,00 lijn fungeert daarnaast als kortetermijnsteun. Zolang dit niveau standhoudt, blijft het technische plaatje overeind. De strijd tussen bulls en bears draait dus vooral om de vraag of $3,30 gebroken kan worden of niet. #XRP – $3.30 Is the Target! Our objective is clear: $3.30! Any daily closure below this level is just noise; the real signal comes when we close above $3.30. That’s where the magic happens! ✨ Remember, $2.73 is our MACRO SUPPORT level, and it’s crucial for maintaining… pic.twitter.com/TQ0LddQbBb — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) August 23, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin beweegt rond de ATH en blijft voor veel beleggers een van de meest aantrekkelijke crypto’s, met relatief laag risico en een bewezen trackrecord. Recente uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell, die Bitcoin “digitaal goud” noemde, versterkten het vertrouwen. Tegelijkertijd zorgden macro-economische ontwikkelingen en een sterke altcoin rally voor extra beweging op… Continue reading Analist verwacht een XRP koers van $3,30 als Ripple boven steunzone blijft document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Handelsvolume toont duidelijke activiteit Tijdens de consolidatiefase viel vooral het handelsvolume op. Er werden ongeveer 433.000 XRP tokens gekocht tegenover 628.000 tokens die verkocht werden. Dit leverde een lichte verkoopdruk op. Het totale volume kwam echter uit op bijna 3,9 miljoen tokens. Dat geeft aan dat er veel transacties plaatsvonden, ondanks dat de koers nauwelijks bewoog. Zo’n patroon is kenmerkend voor markten waarin traders wachten op een beslissende beweging. De hoge activiteit wijst erop dat beide partijen, kopers en verkopers, actief blijven terwijl de koers in de range vastzit. Indicatoren bevestigen neutrale fase Naast het volume geven indicatoren hetzelfde beeld. De accumulation/distribution-indicator (A/D) kwam uit op 1,25. Dit betekent dat er wel sprake was van koopdruk, maar niet genoeg om een duidelijke trendwijziging te forceren. De Awesome Oscillator (AO) stond licht negatief op -0,0015. Dit duidt op een gebrek aan momentum. Zolang deze waarden neutraal of zwak blijven, is de kans klein dat een grote trend onmiddellijk ontstaat. Het samenspel van deze indicatoren bevestigt dat XRP zich in een fase van consolidatie bevindt. Druk bouwt zich op richting $3,30 De combinatie van hoge handelsvolumes en neutrale indicatoren wijst erop dat spanning zich ophoopt. Voor bulls is een doorbraak boven $3,30 noodzakelijk om een nieuw koersdoel te activeren. Zonder extra koopdruk kan de prijs echter opnieuw richting $3,00 bewegen voordat er een poging tot stijging volgt. Historisch gezien heeft XRP vaker periodes van zijwaartse beweging laten zien die uiteindelijk plaatsmaakten voor krachtige uitbraken. Een bekend voorbeeld was de fase voorafgaand aan de stijging in 2021, toen de koers na weken consolidatie plotseling versnelde. Dit maakt de huidige situatie extra interessant om te volgen. Wat gaat de XRP koers doen? Voorlopig draait alles om de vraag of XRP voldoende volume en koopkracht kan verzamelen om de weerstand van $3,30 te doorbreken. De steun op $3,00 en $2,73 blijft belangrijk om de opwaartse trend intact te houden. Zolang de koers in deze band blijft bewegen, blijft de markt gebonden aan consolidatie. Als de grens rond $3,30 overtuigend doorbroken wordt, kan dit leiden tot een versnelling omhoog. Tot die tijd blijft de XRP koers gevangen in een strak bereik, waarin bulls en bears elkaars kracht blijven testen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Analist verwacht een XRP koers van $3,30 als Ripple boven steunzone blijft is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Trump Praises Texas For New Voting Maps: ‘Huge Victory’

The post Trump Praises Texas For New Voting Maps: ‘Huge Victory’ appeared on BitcoinEthereumNews.com. Topline President Donald Trump celebrated a “HUGE VICTORY” after the Texas Senate passed a bill creating new congressional districts that could boost Republicans’s chances of midterm victory after a weeks-long battle — and a retaliatory effort by California Gov. Gavin Newsom to redraw his districts to favor Democrats. Texas Republicans passed the map early on Saturday morning after a failed filibuster attempt from Democrats. Getty Images Key Facts The Texas Senate voted 18-11 along party lines to approve the bill around 12:30 a.m. on Saturday morning, just days after the Texas House of Representatives approved the map on a similar 88-52 party line vote. The bill will now go to Gov. Greg Abbott’s desk to sign into law, and the governor has previously expressed support for the redistricting effort. “The One Big Beautiful Map has passed the Senate,” Abbott said in a statement posted on social media, decrying the Democrats’ “petty stunts” and stating he would sign it into law. The redrawn districts could help Republicans pick up as many as five more House seats in the 2026 midterm elections. State Sen. Phil King, a Republican who sponsored the bill, has repeatedly defended the new map as a means to improve “political performance” for his party, and claimed they had “no reason to look at racial data.” Democrats are promising to further challenge the new map, with Rep. Gene Wu, the chair of the Texas House Democratic Caucus, insisting they are “not done fighting” and that the “next step is the courts.” The quick passage comes only days after California’s legislature passed a bill that would seek approval for a new congressional map from voters in November, the first state leading the Democrats’ efforts to combat the Republicans’ redistricting. Crucial Quote Trump praised Texas Lt. Gov. Dan Patrick for role…
Bitcoin Swift (BTC3) vs. Layer Brett and Bitcoin Hyper

The post Bitcoin Swift (BTC3) vs. Layer Brett and Bitcoin Hyper appeared on BitcoinEthereumNews.com. Advertisement &nbsp &nbsp Disclaimer: The below article is sponsored, and the views in it do not represent those of ZyCrypto. Readers should conduct independent research before taking any actions related to the project mentioned in this piece. This article should not be regarded as investment advice. The crypto market is heating up this August, and three names are catching everyone’s attention: Layer Brett (LBRETT), Bitcoin Hyper (HYPER), and the star of the show, Bitcoin Swift (BTC3). Each of these projects has its own story. LBRETT leans into meme culture with community-driven momentum, Bitcoin Hyper focuses on a “fast Bitcoin” Layer-2 concept, and Bitcoin Swift is blazing ahead with a real utility system that is already rewarding. With BTC3 raising millions in its presale and announcing an official early launch, the excitement is spreading fast. Comparing the Competition Layer Brett has become a speculative favorite among meme-driven traders thanks to its staking incentives and fast transaction narrative. Bitcoin Hyper, while aiming to improve Bitcoin’s speed and scalability, is struggling with adoption and liquidity, leaving its price sensitive to negative sentiment. Meanwhile, Bitcoin Swift has already crossed over $1 million raised in its presale, attracted more than 4,000 holders, and confirmed an accelerated August 30 launch with bonuses for those joining now. The difference in fundamentals is clear. Here’s how they stack up side by side: Project Core Focus Adoption & Strengths Weaknesses Layer Brett Meme-driven Layer-2 with staking Strong community buzz, fast tx Volatile, incentive-driven drawdowns Bitcoin Hyper Fast Bitcoin Layer-2 experiment Interesting concept, low fees Thin liquidity, weak adoption Bitcoin Swift Adaptive PoY, Solana + native chain $1M raised, 4,000+ holders, early launch, PoY rewards Limited presale time left, high demand This comparison makes it obvious: while others are still proving themselves, Bitcoin Swift is delivering results right now.…
Kaulig Racing Becomes Ram’s First Step Toward A NASCAR Cup Return

The post Kaulig Racing Becomes Ram’s First Step Toward A NASCAR Cup Return appeared on BitcoinEthereumNews.com. DAYTONA BEACH, FLORIDA – AUGUST 23: Executives from Kaulig Racing and Ram pose alongside the #10 Kaulig Racing Ram truck to run in the 2026 season during a press conference at the Daytona Dodge Chrysler Jeep Ram dealership prior to the NASCAR Cup Series Coke Zero Sugar 400 at Daytona International Speedway on August 23, 2025 in Daytona Beach, Florida. (Photo by James Gilbert/Getty Images) Getty Images Dodge—sorry, Ram—has taken another very loud, very public step on its NASCAR comeback trail. And this one is less “quiet shuffle into the room” and more “kick the door off the hinges.” Kaulig Racing announced Saturday that it will field Ram-branded entries in the NASCAR Craftsman Truck Series starting in 2026. And not just one or two trucks, mind you. The plan is for five. Yes, five trucks, which in NASCAR terms is less of a cautious trial balloon and more of a cannonball off the high dive into the deep end. Of course, lawyers being lawyers, the official statement did slip in the phrase “up to five.” But if history tells us anything about Kaulig Racing, it’s that they don’t exactly do things small. “This partnership represents far more than a new chapter in Kaulig Racing’s history, it’s a union of shared values,” said Matt Kaulig, owner of Kaulig Racing. “Over the past decade, our team has built a legacy rooted in performance, integrity, and giving back to the community.” For Ram, this move makes Kaulig Racing the anchor point for its official NASCAR return. When the brand made its splashy announcement back in June, we knew they were going truck racing, but the “where” and “with whom” were missing pieces of the puzzle. Now we know: not just a truck, but a fleet of them under Kaulig’s expanding umbrella. Kaulig already…
WLFI Launch Aligns with ALT5 Sigma in $15B Funding Round

Detail: https://coincu.com/news/wlfi-alt5-sigma-funding-round/
$1 DOGE Still in View for Dogecoin, but Resistance Remains a Key Barrier

Dogecoin is poised to witness a long-term rally that is especially notable because it could send the asset to never-before-seen levels.
