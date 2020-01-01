Meme+ kauplemispiirkonna lahtiütlus

See MEXC Meme+ kauplemispiirkonna lahtiütlus (edaspidi "vastutusest loobumine") antakse välja koos MEXC riskide avalikustamise avaldusega ja on selle lahutamatu osa. Osaledes Meme+ kauplemistsoonis ja sellega seotud toodetes ja sündmustel, kinnitate, et olete konsulteerinud oma sõltumatute õigusnõustajatega, olete lugenud ja mõistnud ning olete täielikult informeeritud siin sisalduvatest sätetest.

MEXC Meme+ kauplemispiirkonna toode (edaspidi "toode") on spetsiaalne tööriist, mis on mõeldud kogenud investoritele, kellel on krüptovaluutaturul ulatuslikud kogemused. Tootega kaasnevad oluliselt suuremad riskid võrreldes teiste MEXC pakutavate kauplemistoodetega. Näiteks on Tootel loetletud tokenid volatiilsemad kui traditsioonilised krüptovaluutad, neid võidakse eemaldada kiiremini ja/või sagedamini kui traditsioonilisi krüptovaluutasid ning neid võidakse traditsiooniliste krüptovaluutadega võrreldes halvasti hooldada. Ärge kasutage seda teenust ja/või osalege seotud toodetes või teenustes, kui te ei suuda investeeringute kahjumi täielikku riski kanda.

Toodet pakkudes toimib MEXC ainult teabe kuvamise platvormina. Kõik kuvatavad materjalid ja teave pärinevad kolmandate osapoolte veebisaitidelt ja on neile omistatavad. MEXC ei kinnita ega garanteeri sellise teabe täpsust ja/või kehtivust, ei järelduste ega väljendite kaudu. Toodet kasutades kinnitate, et olete oma investeerimisotsuse osas läbi viinud hoolsus- ja uurimistöö ning konsulteerinud vajadusel oma finants-, juriidiliste või maksunõustajatega. MEXC ja tema sidusettevõtted ei vastuta teie investeerimistegevuse käigus tekkinud kahjude eest.