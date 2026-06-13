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Ostke THREE (THREE) Eesti riigis MEXC-st. Kontrollige toetatud makseviise, saadaolevaid usaldusraha valuutasid ja järgige turvalisi samm-sammult ostujuhiseid.Ostke THREE (THREE) Eesti riigis MEXC-st. Kontrollige toetatud makseviise, saadaolevaid usaldusraha valuutasid ja järgige turvalisi samm-sammult ostujuhiseid.

Rohkem infot THREE

THREE Hinnainfo

Mis on THREE

THREE Ametlik veebisait

THREE Tokenoomika

THREE Hinnaprognoos

THREE Ajalugu

THREE – ostujuhend

THREE-usaldusraha valuutakonverter

THREE Hetketurg

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THREE

Üksuse THREE (THREE) ostujuhend

MEXC aitab teil teha oma esimese sammu krüpto tundmaõppimise suunas. Tutvuge meie juhendiga, kuidas osta THREE (THREE) tsentraliseeritud börsidel, nagu MEXC.

Kuidas THREE osta?

Õppige, kuidas MEXC-ist hõlpsalt THREE (THREE) osta. See juhend kirjeldab, kuidas MEXC-is THREE osta ja alustada THREE kauplemist krüptoplatvormil, mida usaldavad miljonid.

1. samm

Registreeruge konto saamiseks ja lõpetage KYC

Esiteks registreerige konto ja täitke MEXC lehel KYC. Saate seda teha MEXC ametlikul veebisaidil või rakenduses MEXC, kasutades oma telefoninumbrit või e-posti aadressi.
2. samm

Lisage oma rahakotti USDT, USDC või USDE

USDT, USDC ja USDE hõlbustavad MEXC kauplemist. USDT, USDC ja USDE saate osta pangaülekande, börsivälise või P2P-kauplemise kaudu.
3. samm

Minge hetketuru kauplemise lehele

MEXC veebisaidil klõpsake ülemisel ribal hetketurg ja otsige oma eelistatud tokeneid.
4. samm

Valige oma tokenid

Kui saadaval on rohkem kui 1755 tokenit, saate hõlpsasti osta Bitcoini, Ethereumi ja teisi populaarseid tokeneid.
5. samm

Viige oma ost lõpule

Sisestage tokenite või samaväärne summa kohalikus valuutas. Klõpsake nuppu Ostke ja THREE kantakse kohe teie rahakotti.
Üksuse THREE (THREE) ostujuhend
THREE

THREE (THREE) hind

0.00%

Ostke THREE (THREE) konkurentsivõimeliste hindadega.

24 h madal
$ 0.00349
$ 0.00349$ 0.00349
24 h kõrge
$ 0.005465
$ 0.005465$ 0.005465
Hinnamuutus (24 tundi)0.00%

Miks osta THREE MEXC-ist?

MEXC on tuntud oma usaldusväärsuse, sügava likviidsuse ja mitmekesise tokenite valiku poolest, mis teeb meist ühe parima krüptoplatvormi, kust THREE osta.

Ligipääs enam kui 2,800 tokenile, mis on üks suurimaid saadaolevaid valikuid
Kiireim tokenite noteerimine tsentraliseeritud börside seas
Valida saab enam kui 100 makseviisi vahel
Madalaimad tasud krüptotööstuses
Miks osta THREE MEXC-ist?

Liituge miljonite kasutajatega ja ostke THREE MEXC-ist juba täna.

Lühiajaline THREE hinna ennustus tänaseks, homseks, selleks nädalaks ja 30 päevaks

Kasutades 5% aastaintressi eeldusel põhinevat mudelit, ennustab see prognoos Bitcoini lühiajalist hinnakujundust järgmise 30 päeva jooksul. Allolev tabel näitab eeldatavaid hindu tänaseks, homseks, selle nädala ja 30-päevase horisondi kohta. Üksikasjaliku analüüsi saamiseks külastage meie THREE hinnaennustuse lehte.

Kuupäev
Hinna ennustus
Kasv
  • June 13, 2026(Täna)
    $ 0.004685
    0.00%
  • June 14, 2026(Homme)
    $ 0.004685
    0.01%
  • June 20, 2026(Sellel nädalal)
    $ 0.004689
    0.10%
  • July 13, 2026(30 päeva)
    $ 0.004704
    0.41%

THREE (THREE) hinna ennustus tänaseks

THREE prognoositud hind June 13, 2026(Täna) on $0.004685. See hinnang põhineb praegustel prognoositud sisenditel ja annab kiire ülevaate sellest, kus hinnad võivad järgmise 24 tunni jooksul kaubelda.Lisateavet THREE reaalajas hinna kohta leiate juba täna.

THREE (THREE) hinna ennustus homseks

Kuupäevaks June 14, 2026(Homme) on THREE prognoositav hind $0.004685, mis põhineb samal aastase kasvu sisendil 5%. See vaade aitab raamistada järgmise päeva baasjoone sama eelduste komplekti alusel.

THREE (THREE) hinna ennustus selleks nädalaks

Kuupäevaks June 20, 2026(Sellel nädalal) on prognoositav THREE hind $0.004689, mis põhineb samal aastase kasvu sisendil 5%. See iganädalane kontrollpunkt võtab kokku eeldatava suuna lähipäevil stabiilse kasvu stsenaariumi korral.

THREE (THREE) hinna ennustus 30. päevaks

30 päeva July 13, 2026(30 päeva) kuusse ette vaadates on prognoositav THREE hind $0.004704. See hinnang rakendab sama aastast kasvuprotsenti 5%, et ligikaudselt hinnata, kus hind ühe kuu pärast võiks olla.

Ostke THREE enam kui 100 makseviisiga

MEXC toetab üle 100 maksevõimaluse, mis teeb ostmise THREE (THREE) kõikjal maailmas lihtsaks. Olenemata sellest, kas eelistate traditsioonilisi meetodeid või kohalikke maksekanaleid, leiate kindlasti oma vajadustele vastava meetodi. Avastage MEXC-ist krüpto ostmiseks erinevaid makseviise!

3 parimat makseviisi THREE ostmiseks

Krediit-/deebetkaardid

Krediit-/deebetkaardid

Ostke THREE koheselt Visa või Mastercardiga. See on krüptokauplejatele kiireim ja turvalisem variant. See nõuab ainult KYC kinnituse läbimist.

Pangaülekanded

Pangaülekanded

THREE suuremate ostude puhul on ideaalne krüpto ostmine pangaülekandega! See pakub usaldusväärset arveldust ülemaailmselt, näiteks SEPA, SWIFT ja kohalike võrkude kaudu, olenevalt teie piirkonnast.

Kasutajatevaheline (P2P)

Kasutajatevaheline (P2P)

Kasutage MEXC P2P turuplatsi, et osta otse teistelt kasutajatelt THREE eelistatud kohalikus valuutas. Raha hoitakse turvaliselt deponeerimiskontol ja see vabastatakse alles siis, kui makse on kinnitatud, tavaliselt 30 minuti jooksul.

Muud kohalikud maksevõimalused

Muud kohalikud maksevõimalused

MEXC toetab ka piirkondlikke makseviise, nagu PIX, PayNow, GCash ja muud, olenevalt teie riigist. Ostke krüptot koheselt 3 lihtsa sammuga!

3 lihtsat lisaviisi THREE omandamiseks

MEXC turueelne

MEXC turueelne

Ostke või müüge THREE enne ametlikku noteerimist MEXC turueelses kauplemissüsteemis. See valik võimaldab teil tokeneid varakult saada, andes teile enne nende hetketurul avaldamist edumaa. Lisaks on kõik tehingud kaitstud ja arveldatakse automaatselt pärast noteerimist.

MEXC Launchpad

MEXC Launchpad

Saa varajane juurdepääs uutele tokeni projektidele MEXC Launchpad kaudu. MX-i või USDT-d panustades saate enne avaturule jõudmist tokeneid saada, sageli väga konkurentsivõimeliste hindadega!

MEXC Airdrop+

MEXC Airdrop+

Täitke lihtsaid platvormil tehtavaid ülesandeid, et teenida THREE MEXC Airdrop+ abil tasuta airdroppe. Kvalifitseerumiseks osalege igapäevastes ülesannetes ja väljakutsetes. See on lihtne ja tasuta viis oma krüptoportfelli kasvatamiseks ja uute tokenite avastamiseks.

Olenemata meetodist on teie tehingud kaitstud mitmekihiliste turvaprotokollide ja reaalajas määra lukustusega. MEXC tagab, et THREE ostlemine on turvaline, kiire ja kättesaadav.

Kust osta THREE (THREE)

Teil võib tekkida küsimus, kust saate hõlpsalt THREE (THREE) osta. Vastus sõltub teie makse-eelistustest ja kauplemiskogemusest. Krüptovaluuta platvormil saab THREE osta selliste meetoditega nagu krediitkaart, Apple Pay või pangaülekanne. Teise võimalusena saate THREE osta ka ahelas DEX-i või P2P kaudu!

Tsentraliseeritud börsid (CEX) – koht, kus algajad alustavad oma krüptoteekonda
Detsentraliseeritud börsid (DEX) – edasijõudnud kasutajad, kes seavad esikohale kontrolli
Kasutajatevahelised (P2P) platvormid – paindlikud kasutajad riskijuhtimisega

Tsentraliseeritud börsid (CEX) – koht, kus algajad alustavad oma krüptoteekonda

Tsentraliseeritud börsid, näiteks MEXC, on sageli algajatele kõige sobivam lahendus. Saate THREE otse osta krediitkaartide, Apple Pay, pangaülekannete või stabiilsete müntide abil. CEX-id pakuvad ka läbipaistvat hinnakujundust, täiustatud turvalisust ja juurdepääsu sellistele tööriistadele nagu reaalajas THREE hinnagraafikud ja kauplemisajalugu.

Kuidas CEX-i kaudu osta:

  1. 1. samm
    Liituge MEXC-iga

    Looge konto ja viige läbi identiteedi kinnitamine (KYC).

  2. 2. samm
    Makske sisse

    Tehke raha sissemakse, kasutades usaldusraha või krüptovaluutat.

  3. 3. samm
    Otsige

    Otsige THREE kauplemise jaotisest.

  4. 4. samm
    Kaubelge

    Esitage order turult ostmiseks või limiithind.

Detsentraliseeritud börsid (DEX) – edasijõudnud kasutajad, kes seavad esikohale kontrolli

Samuti saate THREE osta detsentraliseeritud börsidel, kui need on ahelas saadaval. DEX-id, nagu MEXC DEX+, Uniswap ja PancakeSwap, võimaldavad otsest rahakotist rahakotti kauplemist ilma vahendajateta, kuigi peate haldama selliseid asju nagu gaasitasud ja libisemine.

Kuidas DEX-i kaudu osta:

  1. 1. samm
    Rahakoti seadistamine

    Paigaldage Web3 rahakott, näiteks MetaMask, ja rahastage seda toetatud baastokeniga (nt ETH või BNB).

  2. 2. samm
    Ühendage

    Külastage DEX-platvormi ja ühendage oma rahakott.

  3. 3. samm
    Vahetage

    Otsige THREE ja kinnitage tokeni leping.

  4. 4. samm
    Kinnitage kauplemistehing

    Sisestage summa, vaadake libisemine üle ja kinnitage tehing ahelas.

Kasutajatevahelised (P2P) platvormid – paindlikud kasutajad riskijuhtimisega

Kui soovite osta THREE kohalike makseviiside abil, on P2P platvormid suurepärane valik. MEXC P2P turg võimaldab teil krüptot osta otse kinnitatud kasutajatelt, toetades pangaülekandeid, e-rahakotte või isegi sularaha.

Kuidas osta P2P kaudu:

  1. 1. samm
    Hankige endale MEXC

    Looge tasuta MEXC konto ja vii lõpule KYC kinnitus.

  2. 2. samm
    Minge P2P-sse

    Külastage P2P sektsiooni ja valige oma kohalik valuuta.

  3. 3. samm
    Valige müüja

    Valige kontrollitud müüja, kes toetab teie makseviisi.

  4. 4. samm
    Makse lõpuleviimine

    Makske otse ja krüpto vabastatakse teie MEXC rahakotti pärast kinnitust.

Kui otsite parimat THREE (THREE) ostukohta, pakuvad tsentraliseeritud platvormid, näiteks MEXC, kõige lihtsamat ja turvalisemat teed, eriti kui kasutate krediitkaarti, Apple Payd või usaldusraha. DEX-id pakuvad paindlikkust ahelas olevatele kasutajatele, samas kui P2P sobib neile, kes vajavad kohaliku valuuta tuge.
Olenemata teie valikust, looge endale tasuta konto, et juba täna enesekindlalt MEXC-is alustada.

THREE (THREE) teave

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Ametlik veebisait:https://three.ws/
Plokiahela Explorer:https://solscan.io/token/FeMbDoX7R1Psc4GEcvJdsbNbZA3bfztcyDCatJVJpump

Rohkem infot tänase tokeni jälgimisnimekirja kohta

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Ostke THREE MEXC-ist äärmiselt madalate tasudega

MEXC-ist THREE (THREE) ostmine tähendab teie raha eest paremat väärtust. Olles üks turu madalaima tasuga krüptoplatvorme, aitab MEXC teil kulusid vähendada juba esimesest tehingust alates.

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Lisaks saate MEXC nulltasu pidustuste kaudu kaubelda valitud hetketuru tokenidega täiesti tasuta.

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THREETHREE Price
$0.004687
$0.004687$0.004687
-4.24%
Viimase 24 tunni jooksul ostsid MEXC kasutajad 0.000 THREE, kogusummas 0.000 USDT.

Laiaulatuslik likviidsus

    Andmeallikas: Erinevate börside ametlikud avalikud andmed |

    Kaubelge three.ws (THREE) turgudel otse MEXC-is

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    Paarid
    Hind
    24 h muutus
    24 h maht
    THREE/USD1
    $0.004666
    $0.004666$0.004666
    0.00%
    0.00% (USDT)
    THREE/USDT
    $0.00465
    $0.00465$0.00465
    0.00%
    0.00% (USDT)

    Soovitatatud ost THREE (THREE)

    Tark investeerimine algab kindlast plaanist. Selge strateegia kasutamine aitab vähendada emotsionaalseid otsuseid, hallata tururiski ja aja jooksul suurendada enesekindlust.

    Siin on kolm populaarset THREE ostustrateegiat:

    1.Keskmine dollari kulu (DCA)

    Investeerige kindel summa THREE regulaarsete intervallidega, olenemata turuhinnast. See aitab aja jooksul hinna volatiilsust tasandada.

    2.Trendipõhine sisenemine

    Sisenege THREE turule, kui ilmnevad tõusumomendi või peamiste takistustasemete murdmise märgid. See lähenemisviis keskendub pigem kinnitamisele kui täpsete põhjade ajastamisele.

    3.Redeli ostmine

    Esitage mitu ostuorderit erinevate hindadega. See hajutab teie sisenemisriski ja võimaldab teil osaleda erinevatel turutasanditel.

    Iga strateegia sobib erinevatele riskiprofiilidele ja turutingimustele. Enne THREE või krüptovarasse investeerimist tehke alati oma uurimistööd (DYOR).

    Kuidas oma THREE turvaliselt hoiustada

    Pärast THREE (THREE) ostmist on järgmine oluline samm oma varade kindlustamine. Õnneks on tokeni hoidmine üsna lihtne.

    MEXC salvestusvõimalused:

    MEXC rahakott

    Teie THREE salvestatakse automaatselt teie MEXC konto rahakotti. Rahalised vahendid on kaitstud kahefaktorilise autentimise (2FA), täiustatud krüptimise ja võrguühenduseta rahakotiga.

    Välised rahakotid

    Täieliku kontrolli saamiseks saate THREE välja võtta ka isiklikku rahakotti. See hõlmab tarkvaralisi rahakotte (nt MetaMask, Trust Wallet) igapäevaseks juurdepääsuks või külmi rahakotte (nt Ledger, Trezor) pikaajaliseks ja võrguühenduseta hoidmiseks maksimaalse turvalisusega.

    Krüptovaluutade hoidmine külmas rahakotis hoiab teie privaatvõtmed võrguühenduseta, vähendades häkkimise või andmepüügirünnakute ohtu. See on eelistatud valik kasutajatele, kes plaanivad pikaajalist hoidmist.

    Valige meetod, mis sobib teie eesmärkidega kõige paremini. MEXC toetab nii mugavust kui ka kontrolli.

    Avastage THREE lähemalt

    THREE hind
    THREE hind

    Lisateavet THREE (THREE) kohta ja reaalajas hinna jälgimist reaalajas graafikute, trendide, ajalooliste andmete ja muu abil.

    THREE – hinna ennustus
    THREE – hinna ennustus

    Avastage THREE prognoose, tehnilisi teadmisi ja turu sentimenti, et paremini mõista, kuhu suunas THREE võib liikuda.

    MEXC konverter
    MEXC konverter

    Konverteerige THREE koheselt USDT-ks, BTC-ks või muudeks peamisteks tokeniteks, kasutades MEXC konverteri tööriista. See sobib ideaalselt kiireteks, ühe klõpsuga konversioonideks selgete kurssidega ja ilma libisemiseta.

    Iga meetodit toetavad MEXC täiustatud turvasüsteemid, reaalajas täitmismootor ja ööpäevaringne klienditeenindus – nii et saate THREE müüa enesekindlalt.

    Mida saate teha pärast THREE tokenite ostmist?

    Kui olete oma krüpto ostnud, on MEXC võimalused piiramatud. Ükskõik, kas soovite kaubelda hetketurul, avastada futuuridega kauplemist või teenida eksklusiivseid preemiaid, pakub MEXC laia valikut funktsioone teie krüptokogemuse täiustamiseks.

    • Avastage MEXC hetketurg

      Avastage MEXC hetketurg

      Kaubelge enam kui 2800 tokeniga ülimadalate tasudega.

      Futuuridega kauplemine

      Futuuridega kauplemine

      Kaubelge kuni 500x finantsvõimenduse ja sügava likviidsusega.

    • MEXC Launchpool

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      Panustage tokeneid ja teenige hämmastavaid airdroppe.

      MEXC turueelne

      MEXC turueelne

      Ostke ja müüge uusi tokeneid enne nende ametlikku noteerimist.

    Kõik vajalikud MEXC funktsioonid on tagatud tipptasemel turvalisuse ja ööpäevaringse klienditoega. Avastage uurimat THREE (THREE) hinda, vaadake tulevat THREE hinna ennustust või sukelduge THREE ajaloosse juba täna!

    Krüptovarade riskid, mida peaksite enne investeerimist teadma

    Krüptovaradesse investeerimine võib pakkuda suurt potentsiaalset tootlust, kuid sellega kaasnevad ka märkimisväärsed riskid. Enne THREE või mis tahes muu krüptovaluuta ostmist on oluline neist riskidest aru saada.

    Peamised kauplemisriskid, mida arvestada:

    Volatiilsus
    Krüptovaluutade hinnad võivad lühikese aja jooksul järsult kõikuda, mõjutades teie investeeringu väärtust.
    Regulatiivne ebakindlus
    Valitsuse määruste muudatused või investorite kaitse puudumine võivad mõjutada juurdepääsu ja seaduslikkust.
    Likviidsusrisk
    Mõnel tokenil võib olla väike kauplemismaht, mistõttu on neid stabiilse hinnaga raskem osta või müüa.
    Keerukus
    Krüptosüsteeme võib olla raske mõista, eriti algajatele, mis võib viia halbade otsuste langetamiseni.
    Pettused ja ebareaalsed nõuded
    Olge alati ettevaatlik garantiide, võltsitud kingituste või pakkumiste suhtes, mis kõlavad liiga hästi, et olla tõsi.
    Tsentraliseerimise risk
    Liiga suurel määral ühele varale või kategooriale lootmine võib tuua kaasa suuremat kahju.

    Enne THREE investeerimist tehke kindlasti oma uurimistöö (DYOR) ja mõistke nii projekti kui ka turutingimusi. Teadlikud otsused viivad paremate tulemusteni. Lisateavet leiate MEXC krüpto pulsist ja vaadake THREE (THREE) hinda juba täna!

    Korduma kippuvad küsimused (KKK)

      1. Kuidas ma saan kohe THREE osta?

    • THREE Kohe ostmiseks registreeruge lihtsalt tasuta MEXC konto, tehke sissemakse USDT või fusaldusrahas, seejärel navigeerige hetketurule ja esitage ostukorraldus turu- või limiithindade abil.

      • 2. Kust ma saan THREE osta?

    • THREE saab osta krüptovaluutaplatvormidelt nagu MEXC, mis pakuvad sügavat likviidsust, ülimadalaid tasusid, kiiret täitmist ja sujuvat usaldusrahalt krüptole üleminekut, mida kõike toetab turvaline varade hoiustamine.

      • 3. Kui palju on 1 THREE USDT-s?

    • 1 THREE hind USDT-s kõigub vastavalt turule. Praegu on 1 THREE = -- USDT. Ajakohaste hindade, graafikute ja reaalajas turu sügavuse vaatamiseks külastage MEXC THREE hinnalehte.

      • 4. Milliseid makseviise saan THREE ostmiseks kasutada?

    • MEXC-s saate osta THREE krediit-/deebetkaartide, Apple Pay, pangaülekannete, P2P või stabiilsete müntide sissemaksetega. See paindlikkus muudab krediitkaardi või Apple Payga THREE ostmise väga lihtsaks.

      • 5. Kas THREE ostmiseks on vaja KYC-d?

    • Jah, MEXC nõuab KYC kinnitust (isiku tuvastamist), et avada usaldusraha maksete tegemise võimalusi, näiteks krediitkaart või pangaülekanne. See suurendab ka platvormi turvalisust ja toetab vastavust nõuetele.

      • 6. Kui kaua võtab aega krediitkaardiga THREE ostmine?

    • Krediitkaardiga või Apple Payga MEXC-s tehtud ostud on tavaliselt peaaegu kohesed – raha laekub teie kontole kohe või mõne minuti jooksul, nii et saate kohe THREE-ga kaubelda.

      • 7. Kas ma saan pärast THREE ostmist MEXC-is seda hoiustada?

    • Jah! Pärast THREE ostmist jääb see teie MEXC rahakotti, mida kaitsevad mitmekihiline krüptimine, 2FA, väljamaksete valged nimekirjad ja võrguühenduseta rahakott.

      • 8. Kas THREE on saadaval DEX-ides nagu Uniswap?

    • Kui THREE on Ethereumi põhine või toetab mõnda muud ahelat, võib see olla kaubeldav DEX-ides nagu Uniswap või PancakeSwap. See nõuab rahakottide, bensiinitasude ja libisemise haldamist.

      • 9. Kas ma saan THREE ostmiseks kasutada Apple Pay-d?

    • Jah, kui teie riigis/regioonis seda toetatakse, lubab MEXC Apple Payga THREE ostmist. See on kiire, turvaline ja mugav viis oma kontole raha kandmiseks mobiilseadme abil.

      • 10. Miks on CEX-i, DEX-i ja P2P hinnad erinevad?

    • Hinnad varieeruvad likviidsuse, tasude, kursivahe ja kasutajate nõudluse tõttu. CEX-id, näiteks MEXC, pakuvad tavaliselt kitsaid kursivahesid, samas kui DEX-id ja P2P-d võivad sisaldada lisatasusid või libisemist.

      • 11. Mida peaksin tegema, kui MEXC-ist THREE ostes tekib probleeme?

    • Kui teil tekib THREE ostmisel probleeme, võtke viivitamatult ühendust MEXC klienditeenindusega. Esitage probleemi kohta üksikasjad ja nad aitavad teil probleemi lahendada.

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    THREE (THREE) Kauplemisandmed

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    THREE kaubeldi täna MEXC-s
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    USD väärtuses THREE kaubeldi täna MEXC-s

    Teie juhend MEXC-s enim kaubeldavate krüptovaluutade ostmiseks

    MEXC-s saate tutvuda 1755 tokenitega ja alustada kauplemist juba täna. Meie põhjalike krüptoostujuhendite abil saate teada, kuidas osta oma lemmikkrüptovaluutasid, mememünte ja muud.

    Erinevad üksusega THREE hetketurul ja futuuridega kauplemise viisid

    Pärast MEXC-s liitumist ja oma esimese USDT või üksuse THREE tokeni edukat ostmist saate alustada kauplemist üksusega THREE hetketurul või futuuridega, et saada suuremat tulu.

    THREE/USDT
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