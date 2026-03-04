Ostke krüptotTurudHetketurgFutuuridGOLDTeenigeSündmuste keskus
Õppige, kuidas MEXC-ist hõlpsalt Legend of Arcadia (ARCA) osta. Samm-sammult juhend krediitkaardi, pangaülekande ja P2P-ga ostmiseks. Külastage juba täna!

Rohkem infot ARCA

ARCA Hinnainfo

Mis on ARCA

ARCA Valge raamat

ARCA Ametlik veebisait

ARCA Tokenoomika

ARCA Hinnaprognoos

ARCA Ajalugu

ARCA – ostujuhend

ARCA-usaldusraha valuutakonverter

ARCA Hetketurg

ARCA USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Legend of Arcadia

Üksuse Legend of Arcadia (ARCA) ostujuhend

MEXC aitab teil teha oma esimese sammu krüpto tundmaõppimise suunas. Tutvuge meie juhendiga, kuidas osta Legend of Arcadia (ARCA) tsentraliseeritud börsidel, nagu MEXC.
--
----
0.00%
Saage kogu teadmine! Vaadake ARCA hindu ja graafikuid.

Kuidas Legend of Arcadia osta?

Õppige, kuidas MEXC-ist hõlpsalt Legend of Arcadia (ARCA) osta. See juhend kirjeldab, kuidas MEXC-is Legend of Arcadia osta ja alustada Legend of Arcadia kauplemist krüptoplatvormil, mida usaldavad miljonid.

1. samm

Registreeruge konto saamiseks ja lõpetage KYC

Esiteks registreerige konto ja täitke MEXC lehel KYC. Saate seda teha MEXC ametlikul veebisaidil või rakenduses MEXC, kasutades oma telefoninumbrit või e-posti aadressi.
2. samm

Lisage oma rahakotti USDT, USDC või USDE

USDT, USDC ja USDE hõlbustavad MEXC kauplemist. USDT, USDC ja USDE saate osta pangaülekande, börsivälise või P2P-kauplemise kaudu.
3. samm

Minge hetketuru kauplemise lehele

MEXC veebisaidil klõpsake ülemisel ribal hetketurg ja otsige oma eelistatud tokeneid.
4. samm

Valige oma tokenid

Kui saadaval on rohkem kui 3000 tokenit, saate hõlpsasti osta Bitcoini, Ethereumi ja teisi populaarseid tokeneid.
5. samm

Viige oma ost lõpule

Sisestage tokenite või samaväärne summa kohalikus valuutas. Klõpsake nuppu Ostke ja Legend of Arcadia kantakse kohe teie rahakotti.
Üksuse Legend of Arcadia (ARCA) ostujuhend

Miks osta Legend of Arcadia MEXC-ist?

MEXC on tuntud oma usaldusväärsuse, sügava likviidsuse ja mitmekesise tokenite valiku poolest, mis teeb meist ühe parima krüptoplatvormi, kust Legend of Arcadia osta.

Ligipääs enam kui 2,800 tokenile, mis on üks suurimaid saadaolevaid valikuid
Kiireim tokenite noteerimine tsentraliseeritud börside seas
Valida saab enam kui 100 makseviisi vahel
Madalaimad tasud krüptotööstuses
Miks osta Legend of Arcadia MEXC-ist?

Liituge miljonite kasutajatega ja ostke Legend of Arcadia MEXC-ist juba täna.

Ostke Legend of Arcadia enam kui 100 makseviisiga

MEXC toetab üle 100 maksevõimaluse, mis teeb ostmise Legend of Arcadia (ARCA) kõikjal maailmas lihtsaks. Olenemata sellest, kas eelistate traditsioonilisi meetodeid või kohalikke maksekanaleid, leiate kindlasti oma vajadustele vastava meetodi. Avastage MEXC-ist krüpto ostmiseks erinevaid makseviise!

3 parimat makseviisi Legend of Arcadia ostmiseks

Krediit-/deebetkaardid

Krediit-/deebetkaardid

Ostke Legend of Arcadia koheselt Visa või Mastercardiga. See on krüptokauplejatele kiireim ja turvalisem variant. See nõuab ainult KYC kinnituse läbimist.

Pangaülekanded

Pangaülekanded

Legend of Arcadia suuremate ostude puhul on ideaalne krüpto ostmine pangaülekandega! See pakub usaldusväärset arveldust ülemaailmselt, näiteks SEPA, SWIFT ja kohalike võrkude kaudu, olenevalt teie piirkonnast.

Kasutajatevaheline (P2P)

Kasutajatevaheline (P2P)

Kasutage MEXC P2P turuplatsi, et osta otse teistelt kasutajatelt Legend of Arcadia eelistatud kohalikus valuutas. Raha hoitakse turvaliselt deponeerimiskontol ja see vabastatakse alles siis, kui makse on kinnitatud, tavaliselt 30 minuti jooksul.

Muud kohalikud maksevõimalused

Muud kohalikud maksevõimalused

MEXC toetab ka piirkondlikke makseviise, nagu PIX, PayNow, GCash ja muud, olenevalt teie riigist. Ostke krüptot koheselt 3 lihtsa sammuga!

3 lihtsat lisaviisi Legend of Arcadia omandamiseks

MEXC turueelne

MEXC turueelne

Ostke või müüge Legend of Arcadia enne ametlikku noteerimist MEXC turueelses kauplemissüsteemis. See valik võimaldab teil tokeneid varakult saada, andes teile enne nende hetketurul avaldamist edumaa. Lisaks on kõik tehingud kaitstud ja arveldatakse automaatselt pärast noteerimist.

MEXC Launchpad

MEXC Launchpad

Saa varajane juurdepääs uutele tokeni projektidele MEXC Launchpad kaudu. MX-i või USDT-d panustades saate enne avaturule jõudmist tokeneid saada, sageli väga konkurentsivõimeliste hindadega!

MEXC Airdrop+

MEXC Airdrop+

Täitke lihtsaid platvormil tehtavaid ülesandeid, et teenida Legend of Arcadia MEXC Airdrop+ abil tasuta airdroppe. Kvalifitseerumiseks osalege igapäevastes ülesannetes ja väljakutsetes. See on lihtne ja tasuta viis oma krüptoportfelli kasvatamiseks ja uute tokenite avastamiseks.

Olenemata meetodist on teie tehingud kaitstud mitmekihiliste turvaprotokollide ja reaalajas määra lukustusega. MEXC tagab, et Legend of Arcadia ostlemine on turvaline, kiire ja kättesaadav.

Kust osta Legend of Arcadia (ARCA)

Teil võib tekkida küsimus, kust saate hõlpsalt Legend of Arcadia (ARCA) osta. Vastus sõltub teie makse-eelistustest ja kauplemiskogemusest. Krüptovaluuta platvormil saab ARCA osta selliste meetoditega nagu krediitkaart, Apple Pay või pangaülekanne. Teise võimalusena saate ARCA osta ka ahelas DEX-i või P2P kaudu!

Tsentraliseeritud börsid (CEX) – koht, kus algajad alustavad oma krüptoteekonda
Detsentraliseeritud börsid (DEX) – edasijõudnud kasutajad, kes seavad esikohale kontrolli
Kasutajatevahelised (P2P) platvormid – paindlikud kasutajad riskijuhtimisega

Tsentraliseeritud börsid (CEX) – koht, kus algajad alustavad oma krüptoteekonda

Tsentraliseeritud börsid, näiteks MEXC, on sageli algajatele kõige sobivam lahendus. Saate ARCA otse osta krediitkaartide, Apple Pay, pangaülekannete või stabiilsete müntide abil. CEX-id pakuvad ka läbipaistvat hinnakujundust, täiustatud turvalisust ja juurdepääsu sellistele tööriistadele nagu reaalajas Legend of Arcadia hinnagraafikud ja kauplemisajalugu.

Kuidas CEX-i kaudu osta:

  1. 1. samm
    Liituge MEXC-iga

    Looge konto ja viige läbi identiteedi kinnitamine (KYC).

  2. 2. samm
    Makske sisse

    Tehke raha sissemakse, kasutades usaldusraha või krüptovaluutat.

  3. 3. samm
    Otsige

    Otsige ARCA kauplemise jaotisest.

  4. 4. samm
    Kaubelge

    Esitage order turult ostmiseks või limiithind.

Detsentraliseeritud börsid (DEX) – edasijõudnud kasutajad, kes seavad esikohale kontrolli

Samuti saate ARCA osta detsentraliseeritud börsidel, kui need on ahelas saadaval. DEX-id, nagu MEXC DEX+, Uniswap ja PancakeSwap, võimaldavad otsest rahakotist rahakotti kauplemist ilma vahendajateta, kuigi peate haldama selliseid asju nagu gaasitasud ja libisemine.

Kuidas DEX-i kaudu osta:

  1. 1. samm
    Rahakoti seadistamine

    Paigaldage Web3 rahakott, näiteks MetaMask, ja rahastage seda toetatud baastokeniga (nt ETH või BNB).

  2. 2. samm
    Ühendage

    Külastage DEX-platvormi ja ühendage oma rahakott.

  3. 3. samm
    Vahetage

    Otsige ARCA ja kinnitage tokeni leping.

  4. 4. samm
    Kinnitage kauplemistehing

    Sisestage summa, vaadake libisemine üle ja kinnitage tehing ahelas.

Kasutajatevahelised (P2P) platvormid – paindlikud kasutajad riskijuhtimisega

Kui soovite osta ARCA kohalike makseviiside abil, on P2P platvormid suurepärane valik. MEXC P2P turg võimaldab teil krüptot osta otse kinnitatud kasutajatelt, toetades pangaülekandeid, e-rahakotte või isegi sularaha.

Kuidas osta P2P kaudu:

  1. 1. samm
    Hankige endale MEXC

    Looge tasuta MEXC konto ja vii lõpule KYC kinnitus.

  2. 2. samm
    Minge P2P-sse

    Külastage P2P sektsiooni ja valige oma kohalik valuuta.

  3. 3. samm
    Valige müüja

    Valige kontrollitud müüja, kes toetab teie makseviisi.

  4. 4. samm
    Makse lõpuleviimine

    Makske otse ja krüpto vabastatakse teie MEXC rahakotti pärast kinnitust.

Kui otsite parimat Legend of Arcadia (ARCA) ostukohta, pakuvad tsentraliseeritud platvormid, näiteks MEXC, kõige lihtsamat ja turvalisemat teed, eriti kui kasutate krediitkaarti, Apple Payd või usaldusraha. DEX-id pakuvad paindlikkust ahelas olevatele kasutajatele, samas kui P2P sobib neile, kes vajavad kohaliku valuuta tuge.
Olenemata teie valikust, looge endale tasuta konto, et juba täna enesekindlalt MEXC-is alustada.

Legend of Arcadia (ARCA) teave

Legend of Arcadia is a multi-chain, free-to-play, and play-to-earn casual strategy card game that combines traditional gaming experience with Web3 GameFi 2.0. In addition to experiencing the game’s immersive universe, players can also boost yield through staking, battling, and mining.

Ametlik veebisait:https://legendofarcadia.io/
Valge raamat:https://whitepaper.legendofarcadia.io/legend-of-arcadia
Plokiahela Explorer:https://etherscan.io/token/0x1c00c3e03c3a10a0c1d9b6d1a42e797d7cb4147a

Rohkem infot tänase tokeni jälgimisnimekirja kohta

Legend of Arcadia ostmise videojuhend

Krüpto ostmise õppimine on lihtsam, kui näed iga sammu. Meie algajatele mõeldud videoõpetused juhatavad teid läbi kaardi, pangaülekande või P2P makseviisiga Legend of Arcadia ostmise kogu protsessi. Iga video on selge, turvaline ja hõlpsasti jälgitav, ideaalne visuaalsetele õppijatele.
Vaadake kohe ja hakake Legend of Arcadia MEXC-is investeerima.

  • Videojuhend: Kuidas osta Legend of Arcadia deebet-/krediitkaardiga

    Kas otsite kiireimat Legend of Arcadia ostuviisi? Siit saate teada, kuidas MEXC-is oma deebet- või krediitkaardiga kohe ARCA osta. See meetod sobib ideaalselt algajatele, kes otsivad kiiret ja probleemivaba kogemust.

  • Videojuhend: Kuidas osta Legend of Arcadia usaldusraha P2P kauplemise kaudu

    Kas eelistate osta Legend of Arcadia otse teistelt kasutajatelt? Meie P2P kauplemisplatvorm võimaldab teil mitme turvalise makseviisi abil ARCA usaldusraha vahetada. Vaadake seda juhendit, et õppida, kuidas MEXC P2P-ga turvaliselt krüpto osta.

  • Videojuhend: Kuidas osta ARCA hetketuru kauplemisega

    Kas soovite oma Legend of Arcadia ostude üle täielikku kontrolli? Hetketuru kauplemine võimaldab teil osta ARCA turuhinnaga või seada limiitordereid paremate tehingute saamiseks. See video selgitab kõike, mida peate teadma BTC-ga kauplemise kohta MEXC hetketurul.

Ostke Legend of Arcadia MEXC-ist äärmiselt madalate tasudega

MEXC-ist Legend of Arcadia (ARCA) ostmine tähendab teie raha eest paremat väärtust. Olles üks turu madalaima tasuga krüptoplatvorme, aitab MEXC teil kulusid vähendada juba esimesest tehingust alates.

Hetketuru kauplemistasud:
--
Tegija
--
Võtja
Futuuridega kauplemise tasud:
--
Tegija
--
Võtja

Tutvuge MEXC konkurentsivõimeliste kauplemistasudega

Lisaks saate MEXC nulltasu pidustuste kaudu kaubelda valitud hetketuru tokenidega täiesti tasuta.

5 parimat nulltasuga kauplemispaari ostmiseks

Futuurid
KauplemispaarHindMuutus
No Data
Hetketurg
KauplemispaarHindMuutus
No Data

Alustage Legend of Arcadia ostmist juba täna – ja nautige rohkem krüptovaluutasid väiksemate tasude eest.

Legend of ArcadiaLegend of Arcadia Price
0.00%
Viimase 24 tunni jooksul ostsid MEXC kasutajad 0.000 ARCA, kogusummas 0.000 USDT.

Laiaulatuslik likviidsus

    Andmeallikas: Erinevate börside ametlikud avalikud andmed

    Soovitatatud ost Legend of Arcadia (ARCA)

    Tark investeerimine algab kindlast plaanist. Selge strateegia kasutamine aitab vähendada emotsionaalseid otsuseid, hallata tururiski ja aja jooksul suurendada enesekindlust.

    Siin on kolm populaarset Legend of Arcadia ostustrateegiat:

    1.Keskmine dollari kulu (DCA)

    Investeerige kindel summa ARCA regulaarsete intervallidega, olenemata turuhinnast. See aitab aja jooksul hinna volatiilsust tasandada.

    2.Trendipõhine sisenemine

    Sisenege ARCA turule, kui ilmnevad tõusumomendi või peamiste takistustasemete murdmise märgid. See lähenemisviis keskendub pigem kinnitamisele kui täpsete põhjade ajastamisele.

    3.Redeli ostmine

    Esitage mitu ostuorderit erinevate hindadega. See hajutab teie sisenemisriski ja võimaldab teil osaleda erinevatel turutasanditel.

    Iga strateegia sobib erinevatele riskiprofiilidele ja turutingimustele. Enne Legend of Arcadia või krüptovarasse investeerimist tehke alati oma uurimistööd (DYOR).

    Kuidas oma Legend of Arcadia turvaliselt hoiustada

    Pärast Legend of Arcadia (ARCA) ostmist on järgmine oluline samm oma varade kindlustamine. Õnneks on tokeni hoidmine üsna lihtne.

    MEXC salvestusvõimalused:

    MEXC rahakott

    Teie ARCA salvestatakse automaatselt teie MEXC konto rahakotti. Rahalised vahendid on kaitstud kahefaktorilise autentimise (2FA), täiustatud krüptimise ja võrguühenduseta rahakotiga.

    Välised rahakotid

    Täieliku kontrolli saamiseks saate ARCA välja võtta ka isiklikku rahakotti. See hõlmab tarkvaralisi rahakotte (nt MetaMask, Trust Wallet) igapäevaseks juurdepääsuks või külmi rahakotte (nt Ledger, Trezor) pikaajaliseks ja võrguühenduseta hoidmiseks maksimaalse turvalisusega.

    Krüptovaluutade hoidmine külmas rahakotis hoiab teie privaatvõtmed võrguühenduseta, vähendades häkkimise või andmepüügirünnakute ohtu. See on eelistatud valik kasutajatele, kes plaanivad pikaajalist hoidmist.

    Valige meetod, mis sobib teie eesmärkidega kõige paremini. MEXC toetab nii mugavust kui ka kontrolli.

    Avastage Legend of Arcadia lähemalt

    Legend of Arcadia hind
    Legend of Arcadia hind

    Lisateavet Legend of Arcadia (ARCA) kohta ja reaalajas hinna jälgimist reaalajas graafikute, trendide, ajalooliste andmete ja muu abil.

    Legend of Arcadia – hinna ennustus
    Legend of Arcadia – hinna ennustus

    Avastage ARCA prognoose, tehnilisi teadmisi ja turu sentimenti, et paremini mõista, kuhu suunas Legend of Arcadia võib liikuda.

    MEXC konverter
    MEXC konverter

    Konverteerige ARCA koheselt USDT-ks, BTC-ks või muudeks peamisteks tokeniteks, kasutades MEXC konverteri tööriista. See sobib ideaalselt kiireteks, ühe klõpsuga konversioonideks selgete kurssidega ja ilma libisemiseta.

    Iga meetodit toetavad MEXC täiustatud turvasüsteemid, reaalajas täitmismootor ja ööpäevaringne klienditeenindus – nii et saate Legend of Arcadia müüa enesekindlalt.

    Mida saate teha pärast ARCA tokenite ostmist?

    Kui olete oma krüpto ostnud, on MEXC võimalused piiramatud. Ükskõik, kas soovite kaubelda hetketurul, avastada futuuridega kauplemist või teenida eksklusiivseid preemiaid, pakub MEXC laia valikut funktsioone teie krüptokogemuse täiustamiseks.

    • Avastage MEXC hetketurg

      Avastage MEXC hetketurg

      Kaubelge enam kui 2800 tokeniga ülimadalate tasudega.

      Futuuridega kauplemine

      Futuuridega kauplemine

      Kaubelge kuni 500x finantsvõimenduse ja sügava likviidsusega.

    • MEXC Launchpool

      MEXC Launchpool

      Panustage tokeneid ja teenige hämmastavaid airdroppe.

      MEXC turueelne

      MEXC turueelne

      Ostke ja müüge uusi tokeneid enne nende ametlikku noteerimist.

    Kõik vajalikud MEXC funktsioonid on tagatud tipptasemel turvalisuse ja ööpäevaringse klienditoega. Avastage uurimat Legend of Arcadia (ARCA) hinda, vaadake tulevat Legend of Arcadia hinna ennustust või sukelduge ARCA ajaloosse juba täna!

    Krüptovarade riskid, mida peaksite enne investeerimist teadma

    Krüptovaradesse investeerimine võib pakkuda suurt potentsiaalset tootlust, kuid sellega kaasnevad ka märkimisväärsed riskid. Enne Legend of Arcadia või mis tahes muu krüptovaluuta ostmist on oluline neist riskidest aru saada.

    Peamised kauplemisriskid, mida arvestada:

    Volatiilsus
    Krüptovaluutade hinnad võivad lühikese aja jooksul järsult kõikuda, mõjutades teie investeeringu väärtust.
    Regulatiivne ebakindlus
    Valitsuse määruste muudatused või investorite kaitse puudumine võivad mõjutada juurdepääsu ja seaduslikkust.
    Likviidsusrisk
    Mõnel tokenil võib olla väike kauplemismaht, mistõttu on neid stabiilse hinnaga raskem osta või müüa.
    Keerukus
    Krüptosüsteeme võib olla raske mõista, eriti algajatele, mis võib viia halbade otsuste langetamiseni.
    Pettused ja ebareaalsed nõuded
    Olge alati ettevaatlik garantiide, võltsitud kingituste või pakkumiste suhtes, mis kõlavad liiga hästi, et olla tõsi.
    Tsentraliseerimise risk
    Liiga suurel määral ühele varale või kategooriale lootmine võib tuua kaasa suuremat kahju.

    Enne Legend of Arcadia investeerimist tehke kindlasti oma uurimistöö (DYOR) ja mõistke nii projekti kui ka turutingimusi. Teadlikud otsused viivad paremate tulemusteni. Lisateavet leiate MEXC krüpto pulsist ja vaadake Legend of Arcadia (ARCA) hinda juba täna!

    Korduma kippuvad küsimused (KKK)

      1. Kuidas ma saan kohe Legend of Arcadia osta?

    • ARCA Kohe ostmiseks registreeruge lihtsalt tasuta MEXC konto, tehke sissemakse USDT või fusaldusrahas, seejärel navigeerige hetketurule ja esitage ostukorraldus turu- või limiithindade abil.

      • 2. Kust ma saan Legend of Arcadia osta?

    • Legend of Arcadia saab osta krüptovaluutaplatvormidelt nagu MEXC, mis pakuvad sügavat likviidsust, ülimadalaid tasusid, kiiret täitmist ja sujuvat usaldusrahalt krüptole üleminekut, mida kõike toetab turvaline varade hoiustamine.

      • 3. Kui palju on 1 ARCA USDT-s?

    • 1 ARCA hind USDT-s kõigub vastavalt turule. Praegu on 1 ARCA = -- USDT. Ajakohaste hindade, graafikute ja reaalajas turu sügavuse vaatamiseks külastage MEXC ARCA hinnalehte.

      • 4. Milliseid makseviise saan Legend of Arcadia ostmiseks kasutada?

    • MEXC-s saate osta ARCA krediit-/deebetkaartide, Apple Pay, pangaülekannete, P2P või stabiilsete müntide sissemaksetega. See paindlikkus muudab krediitkaardi või Apple Payga Legend of Arcadia ostmise väga lihtsaks.

      • 5. Kas Legend of Arcadia ostmiseks on vaja KYC-d?

    • Jah, MEXC nõuab KYC kinnitust (isiku tuvastamist), et avada usaldusraha maksete tegemise võimalusi, näiteks krediitkaart või pangaülekanne. See suurendab ka platvormi turvalisust ja toetab vastavust nõuetele.

      • 6. Kui kaua võtab aega krediitkaardiga Legend of Arcadia ostmine?

    • Krediitkaardiga või Apple Payga MEXC-s tehtud ostud on tavaliselt peaaegu kohesed – raha laekub teie kontole kohe või mõne minuti jooksul, nii et saate kohe Legend of Arcadia-ga kaubelda.

      • 7. Kas ma saan pärast ARCA ostmist MEXC-is seda hoiustada?

    • Jah! Pärast ARCA ostmist jääb see teie MEXC rahakotti, mida kaitsevad mitmekihiline krüptimine, 2FA, väljamaksete valged nimekirjad ja võrguühenduseta rahakott.

      • 8. Kas ARCA on saadaval DEX-ides nagu Uniswap?

    • Kui ARCA on Ethereumi põhine või toetab mõnda muud ahelat, võib see olla kaubeldav DEX-ides nagu Uniswap või PancakeSwap. See nõuab rahakottide, bensiinitasude ja libisemise haldamist.

      • 9. Kas ma saan ARCA ostmiseks kasutada Apple Pay-d?

    • Jah, kui teie riigis/regioonis seda toetatakse, lubab MEXC Apple Payga Legend of Arcadia ostmist. See on kiire, turvaline ja mugav viis oma kontole raha kandmiseks mobiilseadme abil.

      • 10. Miks on CEX-i, DEX-i ja P2P hinnad erinevad?

    • Hinnad varieeruvad likviidsuse, tasude, kursivahe ja kasutajate nõudluse tõttu. CEX-id, näiteks MEXC, pakuvad tavaliselt kitsaid kursivahesid, samas kui DEX-id ja P2P-d võivad sisaldada lisatasusid või libisemist.

      • 11. Mida peaksin tegema, kui MEXC-ist Legend of Arcadia ostes tekib probleeme?

    • Kui teil tekib Legend of Arcadia ostmisel probleeme, võtke viivitamatult ühendust MEXC klienditeenindusega. Esitage probleemi kohta üksikasjad ja nad aitavad teil probleemi lahendada.

    Legend of Arcadia (ARCA) Kauplemisandmed

    Erinevad üksusega Legend of Arcadia hetketurul ja futuuridega kauplemise viisid

    Pärast MEXC-s liitumist ja oma esimese USDT või üksuse ARCA tokeni edukat ostmist saate alustada kauplemist üksusega Legend of Arcadia hetketurul või futuuridega, et saada suuremat tulu.

