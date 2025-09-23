BörsDEX+
MEXC aitab teil teha oma esimese sammu krüpto tundmaõppimise suunas. Tutvuge meie juhendiga, kuidas osta A2Z (A2Z) tsentraliseeritud börsidel, nagu MEXC.
Saage kogu teadmine! Vaadake A2Z hindu ja graafikuid.

Kuidas A2Z osta?

Õppige, kuidas MEXC-ist hõlpsalt A2Z (A2Z) osta. See juhend kirjeldab, kuidas MEXC-is A2Z osta ja alustada A2Z kauplemist krüptoplatvormil, mida usaldavad miljonid.

1. samm

Registreeruge konto saamiseks ja lõpetage KYC

Esiteks registreerige konto ja täitke MEXC lehel KYC. Saate seda teha MEXC ametlikul veebisaidil või rakenduses MEXC, kasutades oma telefoninumbrit või e-posti aadressi.
2. samm

Lisage oma rahakotti USDT, USDC või USDE

USDT, USDC ja USDE hõlbustavad MEXC kauplemist. USDT, USDC ja USDE saate osta pangaülekande, börsivälise või P2P-kauplemise kaudu.
3. samm

Minge hetketuru kauplemise lehele

MEXC veebisaidil klõpsake ülemisel ribal hetketurg ja otsige oma eelistatud tokeneid.
4. samm

Valige oma tokenid

Kui saadaval on rohkem kui 2739 tokenit, saate hõlpsasti osta Bitcoini, Ethereumi ja teisi populaarseid tokeneid.
5. samm

Viige oma ost lõpule

Sisestage tokenite või samaväärne summa kohalikus valuutas. Klõpsake nuppu Ostke ja A2Z kantakse kohe teie rahakotti.
Üksuse A2Z (A2Z) ostujuhend

Miks osta A2Z MEXC-ist?

MEXC on tuntud oma usaldusväärsuse, sügava likviidsuse ja mitmekesise tokenite valiku poolest, mis teeb meist ühe parima krüptoplatvormi, kust A2Z osta.

Ligipääs enam kui 2,800 tokenile, mis on üks suurimaid saadaolevaid valikuid
Kiireim tokenite noteerimine tsentraliseeritud börside seas
Valida saab enam kui 100 makseviisi vahel
Madalaimad tasud krüptotööstuses
Miks osta A2Z MEXC-ist?

Liituge miljonite kasutajatega ja ostke A2Z MEXC-ist juba täna.

Ostke A2Z enam kui 100 makseviisiga

MEXC toetab üle 100 maksevõimaluse, mis teeb ostmise A2Z (A2Z) kõikjal maailmas lihtsaks. Olenemata sellest, kas eelistate traditsioonilisi meetodeid või kohalikke maksekanaleid, leiate kindlasti oma vajadustele vastava meetodi. Avastage MEXC-ist krüpto ostmiseks erinevaid makseviise!

3 parimat makseviisi A2Z ostmiseks

Krediit-/deebetkaardid

Krediit-/deebetkaardid

Ostke A2Z koheselt Visa või Mastercardiga. See on krüptokauplejatele kiireim ja turvalisem variant. See nõuab ainult KYC kinnituse läbimist.

Pangaülekanded

Pangaülekanded

A2Z suuremate ostude puhul on ideaalne krüpto ostmine pangaülekandega! See pakub usaldusväärset arveldust ülemaailmselt, näiteks SEPA, SWIFT ja kohalike võrkude kaudu, olenevalt teie piirkonnast.

Kasutajatevaheline (P2P)

Kasutajatevaheline (P2P)

Kasutage MEXC P2P turuplatsi, et osta otse teistelt kasutajatelt A2Z eelistatud kohalikus valuutas. Raha hoitakse turvaliselt deponeerimiskontol ja see vabastatakse alles siis, kui makse on kinnitatud, tavaliselt 30 minuti jooksul.

Muud kohalikud maksevõimalused

Muud kohalikud maksevõimalused

MEXC toetab ka piirkondlikke makseviise, nagu PIX, PayNow, GCash ja muud, olenevalt teie riigist. Ostke krüptot koheselt 3 lihtsa sammuga!

3 lihtsat lisaviisi A2Z omandamiseks

MEXC turueelne

MEXC turueelne

Ostke või müüge A2Z enne ametlikku noteerimist MEXC turueelses kauplemissüsteemis. See valik võimaldab teil tokeneid varakult saada, andes teile enne nende hetketurul avaldamist edumaa. Lisaks on kõik tehingud kaitstud ja arveldatakse automaatselt pärast noteerimist.

MEXC Launchpad

MEXC Launchpad

Saa varajane juurdepääs uutele tokeni projektidele MEXC Launchpad kaudu. MX-i või USDT-d panustades saate enne avaturule jõudmist tokeneid saada, sageli väga konkurentsivõimeliste hindadega!

MEXC Airdrop+

MEXC Airdrop+

Täitke lihtsaid platvormil tehtavaid ülesandeid, et teenida A2Z MEXC Airdrop+ abil tasuta airdroppe. Kvalifitseerumiseks osalege igapäevastes ülesannetes ja väljakutsetes. See on lihtne ja tasuta viis oma krüptoportfelli kasvatamiseks ja uute tokenite avastamiseks.

Olenemata meetodist on teie tehingud kaitstud mitmekihiliste turvaprotokollide ja reaalajas määra lukustusega. MEXC tagab, et A2Z ostlemine on turvaline, kiire ja kättesaadav.

Kust osta A2Z (A2Z)

Teil võib tekkida küsimus, kust saate hõlpsalt A2Z (A2Z) osta. Vastus sõltub teie makse-eelistustest ja kauplemiskogemusest. Krüptovaluuta platvormil saab A2Z osta selliste meetoditega nagu krediitkaart, Apple Pay või pangaülekanne. Teise võimalusena saate A2Z osta ka ahelas DEX-i või P2P kaudu!

Tsentraliseeritud börsid (CEX) – koht, kus algajad alustavad oma krüptoteekonda
Detsentraliseeritud börsid (DEX) – edasijõudnud kasutajad, kes seavad esikohale kontrolli
Kasutajatevahelised (P2P) platvormid – paindlikud kasutajad riskijuhtimisega

Tsentraliseeritud börsid (CEX) – koht, kus algajad alustavad oma krüptoteekonda

Tsentraliseeritud börsid, näiteks MEXC, on sageli algajatele kõige sobivam lahendus. Saate A2Z otse osta krediitkaartide, Apple Pay, pangaülekannete või stabiilsete müntide abil. CEX-id pakuvad ka läbipaistvat hinnakujundust, täiustatud turvalisust ja juurdepääsu sellistele tööriistadele nagu reaalajas A2Z hinnagraafikud ja kauplemisajalugu.

Kuidas CEX-i kaudu osta:

  1. 1. samm
    Liituge MEXC-iga

    Looge konto ja viige läbi identiteedi kinnitamine (KYC).

  2. 2. samm
    Makske sisse

    Tehke raha sissemakse, kasutades usaldusraha või krüptovaluutat.

  3. 3. samm
    Otsige

    Otsige A2Z kauplemise jaotisest.

  4. 4. samm
    Kaubelge

    Esitage order turult ostmiseks või limiithind.

Detsentraliseeritud börsid (DEX) – edasijõudnud kasutajad, kes seavad esikohale kontrolli

Samuti saate A2Z osta detsentraliseeritud börsidel, kui need on ahelas saadaval. DEX-id, nagu MEXC DEX+, Uniswap ja PancakeSwap, võimaldavad otsest rahakotist rahakotti kauplemist ilma vahendajateta, kuigi peate haldama selliseid asju nagu gaasitasud ja libisemine.

Kuidas DEX-i kaudu osta:

  1. 1. samm
    Rahakoti seadistamine

    Paigaldage Web3 rahakott, näiteks MetaMask, ja rahastage seda toetatud baastokeniga (nt ETH või BNB).

  2. 2. samm
    Ühendage

    Külastage DEX-platvormi ja ühendage oma rahakott.

  3. 3. samm
    Vahetage

    Otsige A2Z ja kinnitage tokeni leping.

  4. 4. samm
    Kinnitage kauplemistehing

    Sisestage summa, vaadake libisemine üle ja kinnitage tehing ahelas.

Kasutajatevahelised (P2P) platvormid – paindlikud kasutajad riskijuhtimisega

Kui soovite osta A2Z kohalike makseviiside abil, on P2P platvormid suurepärane valik. MEXC P2P turg võimaldab teil krüptot osta otse kinnitatud kasutajatelt, toetades pangaülekandeid, e-rahakotte või isegi sularaha.

Kuidas osta P2P kaudu:

  1. 1. samm
    Hankige endale MEXC

    Looge tasuta MEXC konto ja vii lõpule KYC kinnitus.

  2. 2. samm
    Minge P2P-sse

    Külastage P2P sektsiooni ja valige oma kohalik valuuta.

  3. 3. samm
    Valige müüja

    Valige kontrollitud müüja, kes toetab teie makseviisi.

  4. 4. samm
    Makse lõpuleviimine

    Makske otse ja krüpto vabastatakse teie MEXC rahakotti pärast kinnitust.

Kui otsite parimat A2Z (A2Z) ostukohta, pakuvad tsentraliseeritud platvormid, näiteks MEXC, kõige lihtsamat ja turvalisemat teed, eriti kui kasutate krediitkaarti, Apple Payd või usaldusraha. DEX-id pakuvad paindlikkust ahelas olevatele kasutajatele, samas kui P2P sobib neile, kes vajavad kohaliku valuuta tuge.
Olenemata teie valikust, looge endale tasuta konto, et juba täna enesekindlalt MEXC-is alustada.

A2Z (A2Z) teave

Ametlik veebisait:https://arena-z.gg/
Valge raamat:https://whitepaper.playersarena.foundation/arena-z
Plokiahela Explorer:https://explorer.arena-z.gg/

Milliseid tokeneid kauplejad sel nädalal ostavad?

Need on nädala kuumimad trendikad tokenid, mis pälvivad tohutut tähelepanu! Avastage neid tokeneid ja palju muud MEXC-is. Kaubelge ülimadalate tasudega ja kasutage kõige laiaulatuslikumat likviidsust.

A2Z ostmise videojuhend

Krüpto ostmise õppimine on lihtsam, kui näed iga sammu. Meie algajatele mõeldud videoõpetused juhatavad teid läbi kaardi, pangaülekande või P2P makseviisiga A2Z ostmise kogu protsessi. Iga video on selge, turvaline ja hõlpsasti jälgitav, ideaalne visuaalsetele õppijatele.
Vaadake kohe ja hakake A2Z MEXC-is investeerima.

  • Videojuhend: Kuidas osta A2Z deebet-/krediitkaardiga

    Kas otsite kiireimat A2Z ostuviisi? Siit saate teada, kuidas MEXC-is oma deebet- või krediitkaardiga kohe A2Z osta. See meetod sobib ideaalselt algajatele, kes otsivad kiiret ja probleemivaba kogemust.

  • Videojuhend: Kuidas osta A2Z usaldusraha P2P kauplemise kaudu

    Kas eelistate osta A2Z otse teistelt kasutajatelt? Meie P2P kauplemisplatvorm võimaldab teil mitme turvalise makseviisi abil A2Z usaldusraha vahetada. Vaadake seda juhendit, et õppida, kuidas MEXC P2P-ga turvaliselt krüpto osta.

  • Videojuhend: Kuidas osta A2Z hetketuru kauplemisega

    Kas soovite oma A2Z ostude üle täielikku kontrolli? Hetketuru kauplemine võimaldab teil osta A2Z turuhinnaga või seada limiitordereid paremate tehingute saamiseks. See video selgitab kõike, mida peate teadma BTC-ga kauplemise kohta MEXC hetketurul.

Ostke A2Z MEXC-ist äärmiselt madalate tasudega

MEXC-ist A2Z (A2Z) ostmine tähendab teie raha eest paremat väärtust. Olles üks turu madalaima tasuga krüptoplatvorme, aitab MEXC teil kulusid vähendada juba esimesest tehingust alates.

Alustage A2Z ostmist juba täna – ja nautige rohkem krüptovaluutasid väiksemate tasude eest.

A2ZA2Z Price
$0.003613
$0.003613$0.003613
-2.61%
Laiaulatuslik likviidsus

    Andmeallikas: Erinevate börside ametlikud avalikud andmed |
    Kolmanda osapoole likviidsuse analüüs:
    TokenInsight
    Simplicity Group

    3 parimat A2Z (A2Z) ostustrateegiat

    Tark investeerimine algab kindlast plaanist. Selge strateegia kasutamine aitab vähendada emotsionaalseid otsuseid, hallata tururiski ja aja jooksul suurendada enesekindlust.

    Siin on kolm populaarset A2Z ostustrateegiat:

    1.Keskmine dollari kulu (DCA)

    Investeerige kindel summa A2Z regulaarsete intervallidega, olenemata turuhinnast. See aitab aja jooksul hinna volatiilsust tasandada.

    2.Trendipõhine sisenemine

    Sisenege A2Z turule, kui ilmnevad tõusumomendi või peamiste takistustasemete murdmise märgid. See lähenemisviis keskendub pigem kinnitamisele kui täpsete põhjade ajastamisele.

    3.Redeli ostmine

    Esitage mitu ostuorderit erinevate hindadega. See hajutab teie sisenemisriski ja võimaldab teil osaleda erinevatel turutasanditel.

    Iga strateegia sobib erinevatele riskiprofiilidele ja turutingimustele. Enne A2Z või krüptovarasse investeerimist tehke alati oma uurimistööd (DYOR).

    Kuidas oma A2Z turvaliselt hoiustada

    Pärast A2Z (A2Z) ostmist on järgmine oluline samm oma varade kindlustamine. Õnneks on tokeni hoidmine üsna lihtne.

    MEXC salvestusvõimalused:

    MEXC rahakott

    Teie A2Z salvestatakse automaatselt teie MEXC konto rahakotti. Rahalised vahendid on kaitstud kahefaktorilise autentimise (2FA), täiustatud krüptimise ja võrguühenduseta rahakotiga.

    Välised rahakotid

    Täieliku kontrolli saamiseks saate A2Z välja võtta ka isiklikku rahakotti. See hõlmab tarkvaralisi rahakotte (nt MetaMask, Trust Wallet) igapäevaseks juurdepääsuks või külmi rahakotte (nt Ledger, Trezor) pikaajaliseks ja võrguühenduseta hoidmiseks maksimaalse turvalisusega.

    Krüptovaluutade hoidmine külmas rahakotis hoiab teie privaatvõtmed võrguühenduseta, vähendades häkkimise või andmepüügirünnakute ohtu. See on eelistatud valik kasutajatele, kes plaanivad pikaajalist hoidmist.

    Valige meetod, mis sobib teie eesmärkidega kõige paremini. MEXC toetab nii mugavust kui ka kontrolli.

    Kuidas A2Z (A2Z) müüa

    MEXC pakub müügiks mitmeid turvalisi ja paindlikke võimalusi, olgu selleks siis A2Z müümine, tokenite vahetamine või turusuundumustele reageerimine.

    Hetketurg
    Hetketurg

    Müüge A2Z koheselt turuhinnaga või määrake oma limiitorder. Ideaalne kiireteks tehinguteks või stabiilseteks müntideks (nt USDT) konverteerimiseks.

    P2P kauplemine
    P2P kauplemine

    Müüge otse A2Z teistele kasutajatele ja saage kohalikku valuutat oma eelistatud makseviisi kaudu. MEXC deponeerimiskaitse tagab iga tehingu turvalisuse ja kontrollimise.

    Turueelne
    Turueelne

    Valitud tokenite puhul pakub MEXC turueelset kauplemist, mis võimaldab teil müüa enne ametlikku noteerimist. See annab varajastele omanikele ainulaadse eelise hinna leidmisel ja likviidsusel.

    MEXC konverter
    MEXC konverter

    Konverteerige A2Z koheselt USDT-ks, BTC-ks või muudeks peamisteks tokeniteks, kasutades MEXC konverteri tööriista. See sobib ideaalselt kiireteks, ühe klõpsuga konversioonideks selgete kurssidega ja ilma libisemiseta.

    Iga meetodit toetavad MEXC täiustatud turvasüsteemid, reaalajas täitmismootor ja ööpäevaringne klienditeenindus – nii et saate A2Z müüa enesekindlalt.

    Mida saate teha pärast A2Z tokenite ostmist?

    Kui olete oma krüpto ostnud, on MEXC võimalused piiramatud. Ükskõik, kas soovite kaubelda hetketurul, avastada futuuridega kauplemist või teenida eksklusiivseid preemiaid, pakub MEXC laia valikut funktsioone teie krüptokogemuse täiustamiseks.

    Kõik vajalikud MEXC funktsioonid on tagatud tipptasemel turvalisuse ja ööpäevaringse klienditoega. Avastage uurimat A2Z (A2Z) hinda, vaadake tulevat A2Z hinna ennustust või sukelduge A2Z ajaloosse juba täna!

    Krüptovarade riskid, mida peaksite enne investeerimist teadma

    Krüptovaradesse investeerimine võib pakkuda suurt potentsiaalset tootlust, kuid sellega kaasnevad ka märkimisväärsed riskid. Enne A2Z või mis tahes muu krüptovaluuta ostmist on oluline neist riskidest aru saada.

    Peamised kauplemisriskid, mida arvestada:

    Volatiilsus
    Krüptovaluutade hinnad võivad lühikese aja jooksul järsult kõikuda, mõjutades teie investeeringu väärtust.
    Regulatiivne ebakindlus
    Valitsuse määruste muudatused või investorite kaitse puudumine võivad mõjutada juurdepääsu ja seaduslikkust.
    Likviidsusrisk
    Mõnel tokenil võib olla väike kauplemismaht, mistõttu on neid stabiilse hinnaga raskem osta või müüa.
    Keerukus
    Krüptosüsteeme võib olla raske mõista, eriti algajatele, mis võib viia halbade otsuste langetamiseni.
    Pettused ja ebareaalsed nõuded
    Olge alati ettevaatlik garantiide, võltsitud kingituste või pakkumiste suhtes, mis kõlavad liiga hästi, et olla tõsi.
    Tsentraliseerimise risk
    Liiga suurel määral ühele varale või kategooriale lootmine võib tuua kaasa suuremat kahju.

    Enne A2Z investeerimist tehke kindlasti oma uurimistöö (DYOR) ja mõistke nii projekti kui ka turutingimusi. Teadlikud otsused viivad paremate tulemusteni. Lisateavet leiate MEXC krüpto pulsist ja vaadake A2Z (A2Z) hinda juba täna!

    Korduma kippuvad küsimused (KKK)

      1. Kuidas ma saan kohe A2Z osta?

    • A2ZKohe ostmiseks registreeruge lihtsalt tasuta MEXC konto, tehke sissemakse USDT või fusaldusrahas, seejärel navigeerige hetketurule ja esitage ostukorraldus turu- või limiithindade abil.

      • 2. Kust ma saan A2Z osta?

    • A2Z saab osta krüptovaluutaplatvormidelt nagu MEXC, mis pakuvad sügavat likviidsust, ülimadalaid tasusid, kiiret täitmist ja sujuvat usaldusrahalt krüptole üleminekut, mida kõike toetab turvaline varade hoiustamine.

      • 3. Kui palju maksab praegu $1,000 Bitcoinis?

    • $1,000 väärtus Bitcoinis muutub pidevalt vastavalt BTC reaalajas hinnale. Praeguse konversioonimäära nägemiseks ja selleks, kui palju BTC-d $1,000 eest osta saaks, kontrollige reaalajas Bitcoini hinda.

      • 4. Kas ma saan investeerida A2Z $10?

    • Jah, saate A2Z investeerida juba alates $10! MEXC toetab väikeseid sissemakseid USDT-s või usaldusrahas, võimaldades algajatel alustada ilma suure kapitalita.

      • 5. Kui palju on 1 A2Z USDT-s?

    • 1 A2Z hind USDT-s kõigub vastavalt turule. Ajakohaste hindade, graafikute ja reaalajas turu sügavuse vaatamiseks külastage MEXC A2Z hinnalehte.

      • 6. Kas A2Z on ohutu osta?

    • A2Z MEXC-ist ostmine on turvaline: platvorm kasutab kahefaktorilist autentimist, krüpteeritud salvestust, KYC kinnitust ja külma rahakoti hoidmist.

      • 7. Miks A2Z hind nii tihti muutub?

    • Krüptovarad, näiteks A2Z, on turu pakkumise ja nõudluse, uudiste, kauplemismahu ja investorite meeleolu tõttu väga volatiilsed. Volatiilsus on normaalne, seega kaaluge riskide maandamiseks selliseid strateegiaid nagu DCA.

      • 8. Milliseid makseviise saan A2Z ostmiseks kasutada?

    • MEXC-s saate osta A2Z krediit-/deebetkaartide, Apple Pay, pangaülekannete, P2P või stabiilsete müntide sissemaksetega. See paindlikkus muudab krediitkaardi või Apple Payga A2Z ostmise väga lihtsaks.

      • 9. Kas A2Z ostmiseks on vaja KYC-d?

    • Jah, MEXC nõuab KYC kinnitust (isiku tuvastamist), et avada usaldusraha maksete tegemise võimalusi, näiteks krediitkaart või pangaülekanne. See suurendab ka platvormi turvalisust ja toetab vastavust nõuetele.

      • 10. Milline on minimaalne A2Z ostusumma?

    • MEXC hetketurul saab A2Z ostmist alustada sageli juba 10 USDT-ga, mis teeb selle uutele investoritele algajasõbralikuks.

      • 11. Kui kaua võtab aega krediitkaardiga A2Z ostmine?

    • Krediitkaardiga või Apple Payga MEXC-s tehtud ostud on tavaliselt peaaegu kohesed – raha laekub teie kontole kohe või mõne minuti jooksul, nii et saate kohe A2Z-ga kaubelda.

      • 12. Kas A2Z ostmisel on lisatasusid?

    • MEXC A2Z hetketurgudel kauplemisel võivad olla madalad tegija/võtja tasud või isegi 0% tegija tasu. Kaardiostude või P2P tehingutega võivad kaasneda võrgu- või teenustasud. Vaadake MEXC hinnakirja.

      • 13. Kas ma saan pärast A2Z ostmist MEXC-is seda hoiustada?

    • Jah! Pärast A2Z ostmist jääb see teie MEXC rahakotti, mida kaitsevad mitmekihiline krüptimine, 2FA, väljamaksete valged nimekirjad ja võrguühenduseta rahakott.

      • 14. Kuidas ma saan A2Z välisele rahakotile üle kanda?

    • MEXC-ist A2Z väljamaksmiseks minge jaotisse „Väljamakse“, sisestage oma välise rahakoti aadress (nt riist- või tarkvararahakott) ja kinnitage. Kaotsimineku vältimiseks kontrollige oma aadressi alati üle.

      • 15. Kas ma saan osta A2Z P2P kauplemisel?

    • Jah, MEXC P2P turg võimaldab teil A2Z otse kasutajatelt osta. Valige kohalik valuuta ja makseviis ning viige ost lõpule deponeerimiskaitsega.

      • 16. Milleks on A2Z eelturg mõeldud?

    • Kui MEXC on A2Z äsja börsil noteeritud, võib see pakkuda turueelseid kauplemissündmusi. Need varajased kauplemisaknad võimaldavad omanikel osta/müüa enne avalike hetketurgudel noteeringute algust.

      • 17. Kas A2Z on saadaval DEX-ides nagu Uniswap?

    • Kui A2Z on Ethereumi-põhine või toetab mõnda muud ahelat, võib see olla kaubeldav DEX-ides nagu Uniswap või PancakeSwap. See nõuab rahakottide, bensiinitasude ja libisemise haldamist.

      • 18. Kuidas ma saan reaalajas A2Z hinnagraafikuid kontrollida?

    • MEXC pakub tokenite hinnalehtedel reaalajas hA2Z innagraafikuid, mahumõõdikuid ja sügavuse tööriistu. Kasutage neid hinnakõikumiste jälgimiseks ja sisenemis- või väljumispunktide planeerimiseks.

      • 19. Kas ma saan A2Z ostmisel seada stop-limit või take-profit orderi?

    • Jah, MEXC toetab eelorderi tüüpe, nagu stop-limit, take-profit ja OCO. Need aitavad teie strateegiat A2Z ostmisel või müümisel automatiseerida.

      • 20. Kas A2Z on hea pikaajaline investeering?

    • See, kas A2Z sobib pikaajaliseks investeeringuks, sõltub selle põhialustest ja teie enda eesmärkidest. Enne pühendumist uurige projekti, tokenite kasutamist, arendusmeeskonda ja tegevuskava.

      • 21. Kuidas maksud toimivad, kui ma A2Z ostan või müün?

    • Maksureeglid on riigiti erinevad. Paljudes jurisdiktsioonides ei ole A2Z ostmine maksustatav, kuid müümine või kauplemine võib kaasa tuua kapitalikasumi. Konsulteerige alati kohaliku raamatupidajaga.

      • 22. Kas ma saan A2Z ostmiseks kasutada Apple Pay-d?

    • Jah, kui teie riigis/regioonis seda toetatakse, lubab MEXC Apple Payga A2Z ostmist. See on kiire, turvaline ja mugav viis oma kontole raha kandmiseks mobiilseadme abil.

      • 23. Miks on CEX-i, DEX-i ja P2P hinnad erinevad?

    • Hinnad varieeruvad likviidsuse, tasude, kursivahe ja kasutajate nõudluse tõttu. CEX-id, näiteks MEXC, pakuvad tavaliselt kitsaid kursivahesid, samas kui DEX-id ja P2P-d võivad sisaldada lisatasusid või libisemist.

      • 24. Mida peaksin tegema, kui MEXC-ist A2Z ostes tekib probleeme?

    • Kui teil tekib A2Z ostmisel probleeme, võtke viivitamatult ühendust MEXC klienditeenindusega. Esitage probleemi kohta üksikasjad ja nad aitavad teil probleemi lahendada.

