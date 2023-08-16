Futuuridega kauplemise riskikontrolli reeglid

I peatükk Üldsätted

Artikkel 1 Käesolevate reeglite eesmärk on tugevdada digivarade tuletisinstrumentide ja futuurlepingute kauplemise riskijuhtimist, kaitsta kauplemisosapoolte seaduslikke õigusi ja huve ning tagada futuurlepingute kauplemise normaalne toimimine. Seetõttu on see platvorm koostanud käesolevad riskijuhtimise reeglid (edaspidi "reeglid").

Artikkel 2 Futuurkauplemise riskijuhtimine kasutab riskilimiitide süsteemi, sundlikvideerimise süsteemi, sunddelevereerimise süsteemi ja õiglase hinna süsteemi.

Artikkel 3 See platvorm (edaspidi "platvorm" või "meie") ja platvormi kasutajad (edaspidi "sa" või "teie") peavad järgima neid meetmeid. Need reeglid ja platvormi poolt aeg-ajalt tehtavad muudatused neis reeglites moodustavad osa platvormi kasutajalepingust. Platvormi futuurlepingute kauplemisteenuste ja -toodete kasutamise või ostmisega kinnitad, et oled lugenud, mõistnud ja nõustunud kõigi käesolevates reeglites sätestatud tingimuste ja meie aeg-ajalt tehtud muudatuste ja uuendustega.

II peatükk Riskikontrolli tingimused ja lepingud

Artikkel 4 Kui te kauplete digivara ja sellega seotud toodetega platvormil, kaasnevad sellega suured riskid. Lisaks digivarade hinnakõikumisele kaasnevad tuletisinstrumentide kauplemises täiendavad vastaspoole riskid. Mõnel juhul võib platvorm otsustada mõned või kõik teie positsioonid sulgeda.

Artikkel 5 Digitaalsete varadega kauplemine hõlmab suuri riske. Virtuaalsete digivarade kauplemine või hoidmine võib põhjustada olulisi reaalseid kahjusid. Seetõttu peaksite hoolikalt kaaluma, kas kaubelda digivarade või seotud tuletisinstrumentidega ning kasutama finantsvõimendust vastavalt oma rahalisele olukorrale.

Artikkel 6 Platvorm ei taga digvarade futuuride korrapärast ja stabiilset kauplemist. Digitaalsete varadega (ja muude varadega) kaubeldes peaksite olema ettevaatlik.

Artikkel 7 Hind kõigub igal ajal kõikide tegurite tõttu. Kuna hind kõikub, võib teil olla suur kasum või kahjum. Iga digitaalse vara või kauplemispositsiooni väärtus võib kõikuda või muutuda isegi väärtusetuks.

Artikkel 8 Kõik kasutaja veast põhjustatud kahjud kannab kasutaja. Viga sisaldab, kuid ei piirdu järgmistega: mitte vastavalt kauplemisreeglitele tegutsemine, asjakohaste kauplemistoimingute õigeaegse sooritamise ebaõnnestumine, parooli unustamine või lekkimine, parooli murdmine kellegi teise poolt ning arvuti häkkimine teiste kasutajate poolt.

Artikkel 9 Kui kasutaja kasutab veebilehel tuvastamata turvaauke või volitamata kõrgsageduslikke tööriistu ja protseduurilisi tööriistu ebaseaduslike kasumite teenimiseks, võtame kasutajaga ühendust taastamise eesmärgil. Peate andma praktilist koostööd, vastasel juhul võtame meetmeid, mis sisaldavad, kuid ei ole piiratud, konto kauplemise piiramise, konto vahendite külmutamise ja õigusmeetmete võtmisega. Kasutaja vastutab ka kulude eest, mis tulenevad kasutaja suutmatusest teha tõhusat koostööd.

Artikkel 10 Platvormi pakutavad digivara tuletisinstrumentide futuurlepingute kauplemisteenused võivad sisaldada suurenenud riskitegureid. Te mõistate ja teate, et:

(1) Te võite kaotada kogu oma nõutava marginaali ja kõik täiendavad digivarad, mida hoiustate meie platvormil oma positsiooni hoidmiseks;

(2) Kui turu muutused ei ole teie positsioonile või marginaali tasemele soodsad, võidakse teid ajutiselt teavitada täiendavate digivarade ülekandmise vajadusest oma positsiooni hoidmiseks;

(3) Kui te ei suuda nõutud täiendavaid digivarasid oma kontole deponeerida, võime me oma äranägemisel positsiooni kahjumis sulgeda.

(4) Teie kasum või kahjum sõltub vastavate digitaalsete varade hinnakõikumistest, mis ei ole meie kontrolli all.

Mõnel juhul, näiteks digivarade andmete või võrgu katkemise korral, võime me digivarade iseloomu tõttu oma heausksuse tõttu vastavad futuurlepingud ennetavalt sulgeda. Teid peetakse teadlikuks sellest potentsiaalsest riskist.

Isegi kui platvorm on võimalikud riskid avaldanud, võivad siiski olla riskid, mida ei saa avalikustada, ning te võite kaotada osa või kõik oma varad. Te peaksite hoolikalt hindama, kas teie rahaline olukord ja riskitaluvus sobivad meie platvormil kauplemiseks.

III peatükk Riskikontrolli meetmed

Artikkel 11 Digivara tuletisinstrumentide futuurlepingute kauplemiskäitumise reguleerimiseks, turukorra säilitamiseks, turu tervisliku arengu edendamiseks ja tegeliku kontrolli all olevate kontode järelevalve tugevdamiseks on kauplemisplatvormil õigus võtta meetmeid, nagu sundsulgemine, kauplemise keelamine ja konto sulgemine anomaalsete kauplemiskontode ja tegeliku kontrolli all olevate kontode puhul;

Artikkel 12 Platvorm digivara tuletisinstrumentide igaveste futuurlepingute kauplemise järelevalveks. Anomaalsete kauplemisjuhtumite ja tegeliku kontrolli all olevate kontode korral võime alustada menetlusi anomaalse kauplemiskäitumise käsitlemiseks ning rakendada kohustuslikke juhtimismeetmeid kasutajate suhtes.

Artikkel 13 Tuletisinstrumentide kauplemises osalevad kasutajad peavad järgima platvormi ärireegleid ning asjakohaseid seadusi ja määrusi, aktsepteerima platvormi eneseregulatsiooni haldust ning teadlikult reguleerima oma kauplemiskäitumist.

Artikkel 14 Ebatavaliste tehingute ja tegeliku kontrolli suhte tuvastamine

1. Järgmistes olukordades tunnustab platvorm seda anomaalse kauplemisena ja tegeliku kontrolli suhte konto käitumisena, kui:

(1) Olete kauplemispartnerina iseendaga korduvalt tehingute tegemine ja enesevahetus;

(2) Üks või rohkem klienti, kellel on tegeliku kontrolli suhtega seotud kontod, teevad üksteisega korduvalt tehinguid;

(3) Üks või rohkem tegeliku kontrolli suhtega seotud kontosid manipuleerivad turuhinna käitumist kauplemisvõtete, nagu näiteks vastavusse viidud korralduste, abil;

(4) Anomaalsed käitumised, nagu sama rahaallikas, sama IP-aadress ja ühe või mitme kauplemiskonto sünkroonne kauplemiskäitumine;

(5) Sage deklareerimine ja tühistamine ühe päeva jooksul, mis võib mõjutada futuuride kauplemishinda või eksitada teisi futuuride turu osalejaid futuuride kauplemisele (sage orderite deklareerimine ja tühistamine);

(6) Korduv suure summa deklareerimine ja tühistamine ühe päeva jooksul, mis võib mõjutada futuuride kauplemishinda või eksitada teisi futuuride turu osalejaid futuuride kauplemisele (suure summa deklareerimine ja orderite tühistamine);

(7) Ühe või rohkem tegeliku kontrolli suhtega seotud konto kombineeritud positsioon ületab platvormi positsiooni piirmäära;

(8) Ühe kauplemispäeva avamise kauplemismaht noteeritud kaubagrupis või futuurlepingus ületab platvormi määratud päeva avamise kauplemismahu;

(9) Kauplemisorderite esitamist protseduurilise kauplemise viisil ilma platvormi loata, mis võib mõjutada platvormi süsteemi turvalisust või normaalset kauplemisorderi;

(10) Teiste inimeste kontode ja paroolide varastamine ebaseaduslikul viisil või seotud kontode kasutamine ebaseaduslikeks kauplemistehinguteks ja aktiivide ülekandmiseks;

(11) Muud platvormi poolt tuvastatud asjaolud.

2. Platvormil on õigus otsida kõiki seaduse ja õiglane kauplemise põhimõtte alusel lubatud abinõusid nende reeglite rikkumise eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, teie konto piiramist, peatamist või lõpetamist või juurdepääsu keelamist sellele veebisaidile ette teatamata.

3. Kui platvorm kahtlustab, et miski kauplemistegevus rikub käesolevates reeglites kehtestatud või näidatud reegleid, on platvormil õigus piirata iga konto kauplemistegevust, kui see on vajalik. Need piirangud võivad viia riskijuhtimismeetmete, nagu kauplemiste tühistamine, kauplemispiirangud ja konto külmutamine, rakendamiseni. Platvorm ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud tehingu piiramisest, tühistamisest või ennetähtaegsest sulgemisest, kui kahtlustatakse käesolevate reeglite rikkumist. Te teate ja nõustute, et kui meie tegevusest tulenevad kahjud, tagate, et platvorm ei kannata teie või kolmanda osapoole kohtuvaidluste tõttu ning hüvitate vastavad kahjud. Teil ei ole lubatud kaupleda ega teha sissemakseid konto käitumise uurimise ajal. Platvormil on õigus sulgeda konto uurimisperioodi lõpus ilma täiendavaid selgitusi andmata.

4. Platvormil on õigus teie konto igal ajal sulgeda või külmutada ilma ette teatamata ning kanda järelejäänud varad teie registreeritud aadressile.

Lisaks, kui platvorm leiab, et mis tahes konto on rikkunud kasutajalepingut ja platvormi reegleid mis tahes tingimustel (sh, kuid mitte ainult, turundustegevuste puhul), on tal õigus konto viivitamatult sulgeda ning kõik vastavad järelejäänud varad kuuluvad platvormile.