Valem: PNL = (Sulgemishind - Sisenemishind) × Finantsvõimendus × Aktsiate arv × Suund (Pikk = +1, Lühike = -1) Näited: 1) Pika positsiooni kasum: Ostke 1 Apple (AAPL) aktsia hinnaga $100 (eeldades, et leping esindab 1 aktsiat) ja sulgege tehing hinnaga $105. Kasum = (105 - 100) × 1 × 1 = $5 2) Lühikese positsiooni kasum: Müüge 1 Tesla (TSLA) aktsia hinnaga $200 ja sulgege tehing hinnaga $195. Kasum = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = $5

3) Kui marginaali määr langeb alla etteantud likvideerimisläve, käivitab süsteem automaatselt likvideerimise, et piirata võimalikke kahjusid.

MEXC võtab kasutusele riskijuhtimise mehhanismi, mis on kooskõlas tavapäraste igaveste futuuridega:

1) Süsteem jälgib pidevalt minimaalse marginaali määra. 2) Marginaal arvutatakse õiglase hinna alusel. 3) Kui marginaali määr langeb alla etteantud likvideerimisläve, käivitab süsteem automaatselt likvideerimise, et piirata võimalikke kahjusid.

K6: Kas ma saan aktsiafutuuridega kaubelda turu sulgemise ajal?