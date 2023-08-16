MEXC aktsiafutuurid: USA Aktsiad, krüptovaluutadel põhinevad
Kaubelge USA aktsiate liikumistega, kasutades krüptovaluutasid marginaalina – nullbarjäär, maksimaalne paindlikkus
Aktsiafutuuride paarid
Peamised funktsioonid
Madalaimad kauplemistasud
Kogege ülimalt konkurentsivõimelisi kauplemistasusid, kus USA aktsia futuuride paaride puhul on tegija alates 0.00% ja võtja alates 0.00%.
Sünkroniseeritud USA-ga. Kauplemisajad
Kaubelge autentse kauplemiskogemuse saamiseks sünkroonis päris USA aktsiaturuga.
Tööstusharu juhtiv turusügavus
Põhjalik likviidsus tagab stabiilse hinnakujunduse turu volatiilsuse ajal, minimeerides libisemist parema tehingute teostamise nimel.
Kooskõlas tähtajatute futuuride kogemusega
Sujuv üleminek – sama kauplemisliides ja kogemus nagu tähtajatutel futuuridel, ilma täiendava õppimiskõverata.
KKK
K1: Kuidas rahastusmäära arvestatakse?
MEXC aktsia futuuridelt on praegu rahastustasu vabad – hoidmiskulud puuduvad.
K2: Kuidas arvutatakse PNL-i?
Valem: PNL = (Sulgemishind - Sisenemishind) × Finantsvõimendus × Aktsiate arv × Suund (Pikk = +1, Lühike = -1)Näited:1) Pika positsiooni kasum: Ostke 1 Apple (AAPL) aktsia hinnaga $100 (eeldades, et leping esindab 1 aktsiat) ja sulgege tehing hinnaga $105. Kasum = (105 - 100) × 1 × 1 = $52) Lühikese positsiooni kasum: Müüge 1 Tesla (TSLA) aktsia hinnaga $200 ja sulgege tehing hinnaga $195. Kasum = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = $5
K3: Kuidas likvideerimine käivitub?
MEXC võtab kasutusele riskijuhtimise mehhanismi, mis on kooskõlas tavapäraste igaveste futuuridega:1) Süsteem jälgib pidevalt minimaalse marginaali määra.2) Marginaal arvutatakse õiglase hinna alusel.3) Kui marginaali määr langeb alla etteantud likvideerimisläve, käivitab süsteem automaatselt likvideerimise, et piirata võimalikke kahjusid.
K4: Kuidas määratakse aktsiafutuuride õiglane hind?
Õiglane hind põhineb alusvaraks oleva USA aktsia viimasel tehinguhinnal.
K5: Millist marginaalirežiimi aktsiafutuuride puhul toetatakse?
Toetatud on ainult isoleeritud marginaali režiim.
K6: Kas ma saan aktsiafutuuridega kaubelda turu sulgemise ajal?
Sulgemisperioodidel saavad kasutajad tühistada täitmata ordereid ja lisada marginaali, kuid ei saa esitada uusi ordereid ega sulgeda olemasolevaid positsioone. Hinna volatiilsusest tulenevate võimalike kahjude vältimiseks on soovitatav positsioonid sulgeda enne turu sulgemist. Kauplemisajad on kooskõlas NYSE ja NASDAQ börside ajakavadega, sh riigipühad.
K7: Kas aktsiafutuurid toetavad finantsvõimendust?
MEXC aktsiafutuurid toetavad kuni 5x finantsvõimendust. Võimendusega kauplemine suurendab nii potentsiaalset kasumit kui ka riske, sealhulgas likvideerimise või negatiivse saldo võimalust. Kasutajatel soovitatakse finantsvõimenduse määra valimisel olla ettevaatlik.
K8: Kuidas käsitletakse positsioone aktsiate jagamise või pöördjagamise ajal?
Aktsiate jagamise, pöördjagamise või dividendide korrigeerimise korral algatab platvorm avatud positsioonide ennetähtaegse arveldamise, et vältida ootamatut volatiilsust. Pärast arveldamist jätkub kauplemine tavapäraselt. Kasutajatel soovitatakse jälgida ametlikke teadaandeid uuenduste osas.