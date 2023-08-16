Loading...

Teave

Futuuride üksikasjad
Riskilimiit
Kauplemise reeglid
Indeksi hind
Õiglane hind
Rahastusmäära ajalugu
Kindlustusfondi konto
Mitme varaga režiimi kauplemisreeglid
Sobilik tagatiskrüpto
KrüptoTagatiskapitali ülempiirTagatise määr
Andmeteta
Ülaltoodud varasid saab kasutada tagatisena mitme varaga režiimis.Mõned krüptovaluutad kasutavad astmelisi tagatismäärasid. Näiteks 1 BTC hoidmine 90% intressimääraga annab 0,9 BTC saadaolevat marginaali. 1 BTC-d ületavale osale rakendatakse 80% intressimäära, seega 2 BTC omamine annab saadaoleva marginaalina 0,9 + 0,8 = 1,7 BTC.
Sobilik vastutuskrüpto
KrüptoAutomaatse tagasimakse läviAutomaatse tagasimakse soodusmäärAutomaatse tagasimakse suhtarvIntressivaba limiitTunni intressimäärVastutuse hooldusmarginaali määr
Andmeteta
Ülaltoodud varasid saab kasutada vastutuse täitmiseks.1. Kui krüpto vastutus ületab automaatse tagasimakse läve, käivitub automaatne tagasimakse.2. Automaatse tagasimakse korral on tagasimakse summa = praegune vastutus - automaatse tagasimakse lävi × (1- automaatse tagasimakse suhtarv). Tasu võetakse vastavalt maksekrüpto soodusmäärale. Näiteks kui võlgnetav summa on 1000 USDT ja soodusmäär on 90%, on vaja BTC väärtust (1000 / 90%).3. Intressi arvestatakse iga tunni tagant vastavalt arveldamise ajal olevale vastutustele. Intressi ei arvestata, kui vastutus jääb intressivaba piirmäära piiresse.