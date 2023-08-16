Loading...

MEXC kopeerimiskauplemine

Kauplemine on nüüd lihtsam kui kunagi varem

50,000+

Kopeerimiskauplemise kasutajaid kokku

1,000,000,000+ USDT

Kopeerimiskauplemise kogusumma

Mis on kopeerimiskauplemine?

MEXC Copy Trade on lihtne, kuid tõhus funktsioon kõigile kauplejatele ja nende jälgijatele. Jälgijad saavad vabalt valitud kogenud kauplejat jälgida ning kui kaupleja algatab juhtiva kauplemistehingu, esitab süsteem kaupleja strateegia alusel automaatselt jälgijale orderi. Kaupleja saab osa ka jälgija kasumist!

Kuidas alustada kopeerimiskauplemist?

Kui teil on suur kauplemiskogemus ja tugev turu hindamise oskus, võite taotleda kauplejaks saamist ja teenida kasumiosa.

Hakka kauplejaks

Ühenduge suure hulga jälgijatega ja saage osa oma jälgijate kasumist.

Esitage taotlus

Oodake oma taotluse kinnitamist, mis võtab tavaliselt 1–2 päeva.

Alustage juhtivat kauplemistehingut

Süsteem esitab teie jälgijate eest automaatselt ordereid.

Kui olete tavaline kasutaja, kes ei taha viimastest turutrendidest ilma jääda, võite lihtsalt jälgida kogenud kauplejat ja kopeerida tema tehinguid.

Hakka jälgijaks

Jälgige kogenud kauplejat ja ärge jääge enam kunagi turutrendidest ilma.

Raha ülekandmine

Kandke raha oma hetketuru kontole

Jälgige kauplejat

Täitke kopeerimiskauplemise üksikasjad

Kopeerimiskauplemise eelised

  • Win-Win

    Kogenud kauplejad saavad oma kauplemisoskusi rakendada, et aidata jälgijatel teha kasumlikke tehinguid, millest nad saavad kasumiosa. Jälgijad saavad vaevata jälgida mõistlikke kauplemisstrateegiaid vaid ühe klõpsuga.

  • Automatiseeritud süsteem

    Süsteem esitab jälgijate eest ordereid kaupleja strateegia alusel.

  • Madal sisenemisbarjäär

    Tehingute kopeerimise alustamiseks peavad kasutajad oma kopeerimiskauplemise kontole raha üle kandma ja sisestama oma andmed.

  • Professionaalne ja usaldusväärne

    Kõigil kauplejatel on suur kauplemiskogemus ja muljetavaldav portfell. Need on pärast MEXC hoolikat ülevaatamist heaks kiidetud.

Ärge jätke olulisi turusuundumusi kahe silma vahele. Alustage kopeerimiskauplemist kohe!

