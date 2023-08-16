MEXC kopeerimiskauplemine

MEXC Copy Trade on lihtne, kuid tõhus funktsioon kõigile kauplejatele ja nende jälgijatele. Jälgijad saavad vabalt valitud kogenud kauplejat jälgida ning kui kaupleja algatab juhtiva kauplemistehingu, esitab süsteem kaupleja strateegia alusel automaatselt jälgijale orderi. Kaupleja saab osa ka jälgija kasumist!
Ühenduge suure hulga jälgijatega ja saage osa oma jälgijate kasumist.
Oodake oma taotluse kinnitamist, mis võtab tavaliselt 1–2 päeva.
Süsteem esitab teie jälgijate eest automaatselt ordereid.
Jälgige kogenud kauplejat ja ärge jääge enam kunagi turutrendidest ilma.
Kandke raha oma hetketuru kontole
Täitke kopeerimiskauplemise üksikasjad
Kogenud kauplejad saavad oma kauplemisoskusi rakendada, et aidata jälgijatel teha kasumlikke tehinguid, millest nad saavad kasumiosa. Jälgijad saavad vaevata jälgida mõistlikke kauplemisstrateegiaid vaid ühe klõpsuga.
Süsteem esitab jälgijate eest ordereid kaupleja strateegia alusel.
Tehingute kopeerimise alustamiseks peavad kasutajad oma kopeerimiskauplemise kontole raha üle kandma ja sisestama oma andmed.
Kõigil kauplejatel on suur kauplemiskogemus ja muljetavaldav portfell. Need on pärast MEXC hoolikat ülevaatamist heaks kiidetud.