MEXC kopeerimiskauplemine

Mis on kopeerimiskauplemine?

MEXC Copy Trade on lihtne, kuid tõhus funktsioon kõigile kauplejatele ja nende jälgijatele. Jälgijad saavad vabalt valitud kogenud kauplejat jälgida ning kui kaupleja algatab juhtiva kauplemistehingu, esitab süsteem kaupleja strateegia alusel automaatselt jälgijale orderi. Kaupleja saab osa ka jälgija kasumist!