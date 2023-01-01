Sündmuse reeglid

1. See sündmus on mõeldud ainult spetsiaalselt kutsutud kasutajatele, kes on saanud MEXC-lt ametlikke sündmuse e-kirju või muid teatiseid.

2. Futuurkonto netosissemaksed peavad vastama sündmuse tingimustele vähemalt kaks päeva. Kehtiv sissemaksesumma futuurikontol = sissevoolu summa sündmuse perioodil - väljavoolu summa sündmuse perioodil.

3. Määratud futuuridega kauplemismahu lõpetamist ühe päeva jooksul loetakse edukaks registreerimiseks. Pärast päevast registreerimist saate oma registreerimist järgmisel päeval värskendada ja registreerimist jätkata. Värskendusi värskendatakse vastavalt UTC+8 ajavööndile. Pidevad registreerimised mitme päeva jooksul koguvad järjestikuseid registreerimispäevi. Auhinnad jagatakse sündmuse perioodi jooksul kogunenud suurima järjestikuste registreerimispäevade arvu alusel ja neid ei saa virnastada.

4. Kauplemisstiimuli preemiad arvutatakse teie futuuride kauplemismahu põhjal, mille kauplemistasud on sündmuse perioodil > 0. Krüptoga kauplemine ei ole piiratud ja preemiad jagatakse vastavalt kõrgeimale tasemele, mida teil on õigus saada.

5. Sündmuse preemiad jagatakse boonuse kujul futuuride kontole 3 tööpäeva jooksul pärast sündmuse lõppu. Boonuse kehtivusaeg on 7 päeva.

6. MEXC jätab endale õiguse sündmuselt diskvalifitseerida osalejad, kes osalevad sündmuse ajal ebaausas või kuritahtlikus tegevuses. Need tegevused hõlmavad kontode hulgi registreerimist täiendavate boonuste teenimiseks ja muid ebaseaduslike, petturlike või kahjulike eesmärkidega seotud tegevusi, nagu pahatahtlikud rämpspostitused või petmine.

7. MEXC jätab endale õiguse sündmust või selle reegleid igal ajal muuta. Kui muudatusi tehakse, siis rohkem teatiseid ei tehta.

8. MEXC säilitab selle sündmuse lõpliku tõlgendamisõiguse. Küsimuste korral võtke ühendust klienditeenindusega.