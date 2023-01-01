Tingimused
1. Preemiate saamiseks peavad kasutajad sündmusele registreeruma.
2. Arvutusse võetakse ainult ahelasisesed, usaldusraha ja P2P sissemaksed.
3. Arvesse lähevad ainult futuuridega kauplemismahud, mille tasud on >0 (v.a stabiilse mündi futuurid nagu USDC/USDT). Kogu kauplemisstatistika põhineb UTC+8 ajavööndil.
4. Alamkontod, turutegijad ja institutsioonilised kontod pole osalemiseks sobivad.
5. Preemiad vaadatakse üle ja jagatakse 10 tööpäeva jooksul pärast sündmuse lõppu. Füüsiliste preemiate tarne korraldamiseks võtab meie klienditeenindus võitjatega ühendust.
6. Enne boonuste kasutamist lugege Futuuride boonuse juhiseid.
7. Osalejad peavad rangelt järgima teenusetingimusi. MEXC jätab endale õiguse diskvalifitseerida kasutajaid, keda kahtlustatakse sündmuse ajal näilikus kauplemises, kontode hulgiregistreerimises, enda tehingute sobitamises või turuga manipuleerimises.
8. MEXC jätab endale õiguse muuta selle sündmuse tingimusi ilma ette teatamata.
9. MEXC jätab endale sündmuse lõpliku tõlgendamise õiguse. Kui teil on küsimusi, võtke ühendust klienditeenindusega.