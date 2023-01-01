countdown-iconSündmus lõpeb
Osalejad 0

  • Sündmus algab

    1970-01-01 08:00

  • Sündmus lõpeb

    1970-01-01 08:00

  • Preemia jagamine

    10 tööpäeva pärast sündmuse lõppu

  • Sellele sündmusele saavad registreeruda ainult need kasutajad, kes pole oma esimest futuuridega kauplemist lõpetanud.

Avastage jõulumaagia igast karbist!

Iga 0 punkt annab teile võimaluse avada Jõulukarp suurepäraste preemiatega!

lottery-result-coin
Minu punktid--
          Uue kasutaja edusammude võistlused
          Jõulude edetabel
          Ohtralt punkte iga päev ja iga nädal!
          Punktide teenimiseks täitke sündmuse perioodil määratud ülesanded!
          0Punktid
          Registreeruge sündmusele
          0Punktid
          Tehke sissemakse ≥ 0 USDT seitsme päeva jooksul pärast registreerimist
          0Punktid
          Viige oma esimene futuuridega kauplemine lõpule
          Iganädalased ülesanded

          Futuuridega kauplemise päevad sel nädalal

          - -

          Futuuridega kauplemise maht sel nädalal

          - -

          Hinnanguline Selle nädala punktid

          - -

          Viimati värskendatud: -- Igal nädalal jagatakse automaatselt ainult teie täidetud iganädalaste ülesannete kõrgeima punkti preemia.

          Tingimused

          1. Preemiate saamiseks peavad kasutajad sündmusele registreeruma.

          2. Arvutusse võetakse ainult ahelasisesed, usaldusraha ja P2P sissemaksed.

          3. Arvesse lähevad ainult futuuridega kauplemismahud, mille tasud on >0 (v.a stabiilse mündi futuurid nagu USDC/USDT). Kogu kauplemisstatistika põhineb UTC+8 ajavööndil.

          4. Alamkontod, turutegijad ja institutsioonilised kontod pole osalemiseks sobivad.

          5. Preemiad vaadatakse üle ja jagatakse 10 tööpäeva jooksul pärast sündmuse lõppu. Füüsiliste preemiate tarne korraldamiseks võtab meie klienditeenindus võitjatega ühendust.

          6. Enne boonuste kasutamist lugege Futuuride boonuse juhiseid.

          7. Osalejad peavad rangelt järgima teenusetingimusi. MEXC jätab endale õiguse diskvalifitseerida kasutajaid, keda kahtlustatakse sündmuse ajal näilikus kauplemises, kontode hulgiregistreerimises, enda tehingute sobitamises või turuga manipuleerimises.

          8. MEXC jätab endale õiguse muuta selle sündmuse tingimusi ilma ette teatamata.

          9. MEXC jätab endale sündmuse lõpliku tõlgendamise õiguse. Kui teil on küsimusi, võtke ühendust klienditeenindusega.

          footer