Näide 1: Märgib futuuride kauplemismahu sündmuse päeval on 80,000,000 USDT ja ta oli sellel päeval kauplemismahus esikohal. Eeldades, et kogu avatud auhinnafond on 1,000,000 USDT ja sündmuse kauplemispäevad on 14 päeva, on tema hinnanguline sündmuse boonus: Auhinnafond kokku 1,000,000 * 25% /14 päeva * 15% * 2 = 5,357 USDT.<br/>Näide 2: Märgib futuuride kauplemismahu sündmuse päeval on 25,000,000 USDT ja ta oli sellel päeval kauplemismahus esikohal. Eeldusel, et ta ei täitnud 1. koha auhinna minimaalse kauplemismahu nõuet 40,000,000 USDT, kuid täitis 3. koha auhinna puhul minimaalse kauplemismahu nõude 25,000,000 USDT, saab ta 3. koha auhinna.
Miks MEXC futuurid?
Kõige rohkem kuumi tokeneid maailmas
Pakume kiireimaid noteeringuid, kõige laiemat valikut futuuride kuumi tokeneid ja reguleeritavat finantsvõimendust kuni 200x.
Likviidsuselt maailmas nr 1
Üle 90% kauplemispaaridest pakuvad tipplikviidsust, tagades stabiilsuse äärmuslikes turutingimustes, et vältida ootamatuid likvideerimisi.
Madalaimad tasud turul
Nautige turu madalaimaid futuuride tasusid: 0.000% tegija ja 0.000% võtja
KKK
Sündmuse reeglid
1. See airdrop positsioon on saadaval ainult kasutajatele, kes on MEXC ametnike poolt spetsiaalselt kutsutud.
2. Iga kasutaja saab airdrop positsiooni tasuta lunastada ainult üks kord. Maaklerid, institutsionaalsed kasutajad ja alamkontod pole sellel sündmusel osalemiseks sobivad.
3. Kõik osalejad peavad rangelt järgima MEXC teenusetingimusi. MEXC jätab endale õiguse sündmuselt diskvalifitseerida osalejad, kes osalevad sündmuse ajal ebaausas või kuritahtlikus tegevuses.
4. MEXC jätab endale õiguse muuta selle sündmuse tingimusi ilma ette teatamata.