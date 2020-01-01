24 h maht (USD)
0
Futuuride kauplemispaarid
0
Nulltasu kauplemispaarid
0
Futuuride edetabel
Kuum
Tõusjad
Uus
Kuum
Tõusjad
Uus
Futuuritooted
USDC-M futuurid
Futuurid arveldatud USDC-s
Püsige lainel
Futuuride suurandmed
Saage reaalajas andmeid futuuridega kauplemise ja positsioonide, pika/lühikese suhtarvude ja likvideerimise kohta ning vaadake, mida professionaalid oma portfellidega teevad.
Miks MEXC futuurid?
Madalaimad tasud turul
Kaubelge, et nautida madalaimaid tasusid! -- futuuride tegija tasud, -- futuuride võtja tasud.
Kõige populaarsemad tokenid
Kiireim noteerimine, laiem krüptovalik, mis toetab üle 600 futuuride kauplemispaari ja pakub kuni --x finantsvõimendust, mida saab vabalt reguleerida.
Valdkonna juhtiv likviidsus
Üle 90% kauplemispaaridest pakuvad tipptasemel likviidsust, tagades stabiilsuse äärmuslikes turutingimustes, et vältida ootamatuid likvideerimisi.
Kasutajad on prioriteet
Ööpäevaringne klienditugi, mis tegeleb kasutajate probleemidega asjatundlikult ja kiiresti.
Mis on futuuridega kauplemine?
See video tutvustab teile futuuridega kauplemise põhitõdesid ja aitab teil lühikese ajaga futuuridega kauplemist mõista.
Alustage oma futuuridega kauplemise teekonda kohe, klõpsates allolevat nuppu!
Teave MEXC futuuride kohta
Rakenduse allalaadimiseks skannigeiOS ja Android