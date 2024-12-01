XEL

XELIS is an innovative cryptocurrency from scratch with BlockDAG, Homomorphic Encryption, Zero-Knowledge Proof and Smart Contracts.

NimiXEL

KohtNo.1440

Turulagi$0,00

Täielikult lahjendatud turukapital$0,00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)1,49%

Ringlev varu3 646 401,99695798

Maksimaalne varu18 400 000

Koguvaru3 646 401,99695798

Ringluse määr0.1981%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim12.72384266980139,2024-12-01

Madalaim hind0.9827279361454504,2025-06-22

Avalik plokiahelXELIS

TutvustusXELIS is an innovative cryptocurrency from scratch with BlockDAG, Homomorphic Encryption, Zero-Knowledge Proof and Smart Contracts.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...