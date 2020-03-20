XAUT

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

NimiXAUT

KohtNo.84

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0002%

Kauplemismaht/turukapital (24H)17,138.88%

Ringlev varu246,524

Maksimaalne varu0

Koguvaru246,524

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim3578.67036643803,2025-09-03

Madalaim hind1408.88233399,2020-03-20

Avalik plokiahelETH

Loading...