Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets.

KohtNo.427

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.75%

Ringlev varu1,719,293,227.5323102

Maksimaalne varu2,500,000,000

Koguvaru1,995,222,511.6333697

Ringluse määr0.6877%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim1.5967215506622041,2024-03-11

Madalaim hind0.03866533668546428,2025-04-09

Avalik plokiahelARB

TutvustusXai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets.

