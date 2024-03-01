WAXL

Axelar is the universal overlay network, securely connecting all blockchain ecosystems, applications, assets and users to deliver Web3 interoperability. It is a full-stack decentralized transport layer, meeting growing demand for cross-chain services with maximum blockchain security and composability.

Nimi

Koht

Turulagi

Täielikult lahjendatud turukapital

Turuosa

Kauplemismaht/turukapital (24H)

Ringlev varu

Maksimaalne varu

Koguvaru

Ringluse määr

Väljaandmise kuupäev

Hind, millega vara esmakordselt välja anti

Kõigi aegade kõrgeim

Madalaim hind

Avalik plokiahe

Tutvustus
Axelar is the universal overlay network, securely connecting all blockchain ecosystems, applications, assets and users to deliver Web3 interoperability. It is a full-stack decentralized transport layer, meeting growing demand for cross-chain services with maximum blockchain security and composability.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

