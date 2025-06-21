USDUC

$USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies.

NimiUSDUC

KohtNo.519

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.47%

Ringlev varu999,916,234.216127

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru999,916,234.216127

Ringluse määr0.9999%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.07497080188864848,2025-09-01

Madalaim hind0.006840683165320168,2025-06-21

Avalik plokiahelSOL

Tutvustus$USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies.

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

USDUC/USDT
unstable coin
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (USDUC)
--
24 h summa (USDT)
--
Loading...