USD1

USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future.

NimiUSD1

KohtNo.42

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0006%

Kauplemismaht/turukapital (24H)18.20%

Ringlev varu2,670,235,502.5966406

Maksimaalne varu0

Koguvaru2,670,235,502.5966406

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim1.0147221909224569,2025-05-12

Madalaim hind0.990972014891515,2025-04-16

Avalik plokiahelETH

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

