Torsy Meme Token is a community-driven cryptocurrency that merges the playful and viral nature of meme culture with practical blockchain functionality. Built on the high-performance Solana blockchain, Torsy aims to provide fast, low-cost transactions, making it not just a fun token to hold but also practical for everyday use.

KohtNo.2385

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu699,999,673

Maksimaalne varu699,999,673

Koguvaru699,999,673

Ringluse määr1%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.03675965949351203,2024-07-20

Madalaim hind0.000579704242559859,2025-06-18

Avalik plokiahelSOL

TutvustusTorsy Meme Token is a community-driven cryptocurrency that merges the playful and viral nature of meme culture with practical blockchain functionality. Built on the high-performance Solana blockchain, Torsy aims to provide fast, low-cost transactions, making it not just a fun token to hold but also practical for everyday use.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...