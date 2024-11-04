TALENT

Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible.

KohtNo.1799

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.14%

Ringlev varu291,910,929.1127125

Maksimaalne varu600,000,000

Koguvaru586,725,708.7172114

Ringluse määr0.4865%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.15223081340419053,2024-11-04

Madalaim hind0.004593551012617209,2025-06-21

Avalik plokiahelBASE

TutvustusProfessional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

