Sylo is reimagining the way data and content work together. Built on The Root Network, the hub for interoperability in the open metaverse, Sylo is an infrastructure layer for data, powering interoperability and oracles for the data about users and the things they value.

KohtNo.1658

Turulagi$0,00

Täielikult lahjendatud turukapital$0,00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)%0,01

Ringlev varu6.419.652.099,391

Maksimaalne varu10.000.000.000

Koguvaru10.000.000.000

Ringluse määr0.6419%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.01490919,2021-05-11

Madalaim hind0.000349464291205505,2025-08-04

Avalik plokiahelETH

Loading...