STRD

Stride is the leading liquid staking provider in the Cosmos and Modular ecosystems.

NimiSTRD

KohtNo.1320

Turulagi$0,00

Täielikult lahjendatud turukapital$0,00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0,27%

Ringlev varu87 825 728

Maksimaalne varu100 000 000

Koguvaru87 826 193

Ringluse määr0.8782%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim8.049216823612836,2024-02-06

Madalaim hind0.009846763005748575,2023-01-31

Avalik plokiahelSTRD

TutvustusStride is the leading liquid staking provider in the Cosmos and Modular ecosystems.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

