STAGE

Stage revolutionizes the music industry by merging Idol-style addictive music competitions with SocialFi, allowing fans to impact artists' success and earn Real World Assets (RWAs) in return, gaining tangible stakes in their careers. This creates a dynamic community where every interaction enriches both the fan and the artist's journey. As the first platform to embrace AI music, Stage introduces AI music competitions and on-chain tools, enabling anyone to tokenize music samples, melodies, beats, and vocals, pioneering a new era of interactive and investment-driven music engagement. The stars of tomorrow will be born on Stage!

NimiSTAGE

KohtNo.3067

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu1,543,128,482

Maksimaalne varu10,000,000,000

Koguvaru10,000,000,000

Ringluse määr0.1543%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.004673122335820334,2024-12-13

Madalaim hind0.000035709435257382,2025-08-30

Avalik plokiahelBSC

TutvustusStage revolutionizes the music industry by merging Idol-style addictive music competitions with SocialFi, allowing fans to impact artists' success and earn Real World Assets (RWAs) in return, gaining tangible stakes in their careers. This creates a dynamic community where every interaction enriches both the fan and the artist's journey. As the first platform to embrace AI music, Stage introduces AI music competitions and on-chain tools, enabling anyone to tokenize music samples, melodies, beats, and vocals, pioneering a new era of interactive and investment-driven music engagement. The stars of tomorrow will be born on Stage!

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
STAGE/USDT
Stage
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (STAGE)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
STAGE/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (STAGE)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...