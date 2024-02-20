SPACE

MVC is a UTXO-model layer-one smart contract public blockchain with unlimited potential. It is a revolutionary blockchain solution built to solve bitcoin's congestion issue. MVC achieves unparalleled transaction speed, exponential scalability with high-concurrency, extremely low fees, while maintaining decentralization. Combined with the cross-chain decentralized identity (DID) solution, MVC will become the ideal sidechain to Bitcoin, unlocking the full potential of Bitcoin for daily transactions and providing bitcoin virtual machines enabling the development of massive Web3 applications.

KohtNo.4271

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu0

Maksimaalne varu21,000,000

Koguvaru21,000,000

Ringluse määr0%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim37.566996466593714,2024-02-20

Madalaim hind0.10366110865176212,2025-07-02

Avalik plokiahelSPACE

Sektor

Sotsiaalmeedia

Loading...