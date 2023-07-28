SOPHIA

SophiaVerse is a gamified infrastructure built in the pursuit of Sophia's development via gameplay, through AI programming and the use of the SOPH utility token. The goal of SophiaVerse is to create a gamified decentralised AI ecosystem where humans and AI can work together to build superintelligent systems leading to a beneficial Singularity.

KohtNo.4294

Turulagi$0,00

Täielikult lahjendatud turukapital$0,00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)%0,00

Ringlev varu0

Maksimaalne varu1.000.000.000

Koguvaru1.000.000.000

Ringluse määr0%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.27276250231141835,2023-07-28

Madalaim hind0.003319533790865521,2025-04-12

Avalik plokiahelETH

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...