Stronghold is expanding payments ecosystem using the SHx token as a building block with real-world purpose. Our mission is to provide fast, secure, and accessible financial services for all.

KohtNo.331

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.02%

Ringlev varu5,793,905,044

Maksimaalne varu100,000,000,000

Koguvaru99,756,866,344

Ringluse määr0.0579%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.05930882,2021-05-17

Madalaim hind0,2021-08-13

Avalik plokiahelXLM

TutvustusStronghold is expanding payments ecosystem using the SHx token as a building block with real-world purpose. Our mission is to provide fast, secure, and accessible financial services for all.

