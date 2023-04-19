SHIBAI

AiShiba is created by #AI through inspiration from the #ArbDogeAI Community. 100% of tokens belong to the community.

NimiSHIBAI

KohtNo.7289

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu0

Maksimaalne varu210,000,000,000,000,000

Koguvaru210,000,000,000,000,000

Ringluse määr0%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.000000000426374389,2023-04-19

Madalaim hind0.000000000000130194,2025-06-22

Avalik plokiahelARB

TutvustusAiShiba is created by #AI through inspiration from the #ArbDogeAI Community. 100% of tokens belong to the community.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
SHIBAI/USDT
SHIBAI
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (SHIBAI)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
SHIBAI/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (SHIBAI)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...