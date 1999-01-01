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SATO/USDT sato -- -- -- 24 h kõrge -- 24 h madal -- 24 h maht (SATO) -- 24 h summa (USDT) --

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Orderiraamat Turutehingud

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