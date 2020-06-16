RENDER

NimiRENDER

KohtNo.53

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0004%

Kauplemismaht/turukapital (24H)7.97%

Ringlev varu518,584,616.1640741

Maksimaalne varu644,168,762

Koguvaru533,344,789.44407415

Ringluse määr0.805%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim13.596115966188627,2024-03-17

Madalaim hind0.036763626053,2020-06-16

Avalik plokiahelSOL

Tutvustus

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

