Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market.

KohtNo.1435

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu3,123,821,706.9038

Maksimaalne varu10,000,000,000

Koguvaru10,000,000,000

Ringluse määr0.3123%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim3.454607885639246,2023-03-08

Madalaim hind0.001100784672810677,2024-08-20

Avalik plokiahelBSC

TutvustusPixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market.

Sektor

Sotsiaalmeedia

Loading...