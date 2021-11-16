PSP

ParaSwap's goal is to deliver the best market prices by aggregating over multiple decentralized exchanges, market makers, and lending protocols. ParaSwap API allows users to fetch optimal prices to swap from one token to another and then build transaction data that can be used to execute transactions on-chain.

NimiPSP

KohtNo.952

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.02%

Ringlev varu744,976,909

Maksimaalne varu2,000,000,000

Koguvaru1,800,000,000

Ringluse määr0.3724%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim7.6029170992121715,2021-11-16

Madalaim hind0.0126518647049269,2024-11-04

Avalik plokiahelETH

Sektor

Sotsiaalmeedia

Loading...