OVER

OverProtocol is a Layer 1 blockchain that enables individuals to run full nodes on their personal computers. Through the OverScape app, anyone can participate as a validator without requiring specialized knowledge. By reducing reliance on institutional validators, OverProtocol creates new financial opportunities and aims to establish a stable, global P2P financial network. Users can validate transactions, propose blocks, and earn native OVER tokens as rewards.

NimiOVER

KohtNo.3678

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu0

Maksimaalne varu0

Koguvaru1,000,000,000

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.20718311830945738,2024-12-17

Madalaim hind0.015560238412135278,2025-09-05

Avalik plokiahelOVERPROTOCOL

TutvustusOverProtocol is a Layer 1 blockchain that enables individuals to run full nodes on their personal computers. Through the OverScape app, anyone can participate as a validator without requiring specialized knowledge. By reducing reliance on institutional validators, OverProtocol creates new financial opportunities and aims to establish a stable, global P2P financial network. Users can validate transactions, propose blocks, and earn native OVER tokens as rewards.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
OVER/USDT
OVER
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (OVER)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
OVER/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (OVER)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...