ORCA

Orca is a DEX on Solana.

NimiORCA

KohtNo.291

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)12.99%

Ringlev varu59,957,234.943171

Maksimaalne varu0

Koguvaru74,999,657.91131

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim22.297489748833872,2021-11-16

Madalaim hind0.35371299291245367,2022-06-19

Avalik plokiahelSOL

TutvustusOrca is a DEX on Solana.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

