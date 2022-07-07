OLE

OpenLeverage is a permissionless lending margin trading protocol that enables traders or other applications to long or short on any trading pair on DEXs efficiently and securely.

NimiOLE

KohtNo.2108

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.01%

Ringlev varu188,630,573

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru1,000,000,000

Ringluse määr0.1886%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim5.00400245789222,2022-07-07

Madalaim hind0.004312858130636455,2025-03-14

Avalik plokiahelBSC

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...