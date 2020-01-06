OGN

Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

NimiOGN

KohtNo.631

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)1.20%

Ringlev varu661,313,103

Maksimaalne varu1,409,664,846

Koguvaru1,409,664,846

Ringluse määr0.4691%

Väljaandmise kuupäev2020-01-06 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti0.136 USDT

Kõigi aegade kõrgeim3.38825924,2021-04-08

Madalaim hind0.04283790500370745,2025-06-22

Avalik plokiahelETH

Sektor

Sotsiaalmeedia

