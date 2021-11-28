NUM

The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

KohtNo.1082

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.12%

Ringlev varu829,632,333

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru839,695,317

Ringluse määr0.8296%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim2.5431169107978384,2021-11-28

Madalaim hind0.013856977725375001,2025-09-04

Avalik plokiahelBSC

