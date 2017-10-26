NULS

NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.

NimiNULS

KohtNo.2017

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.27%

Ringlev varu113,667,972.98027468

Maksimaalne varu210,000,000

Koguvaru132,822,151.75368758

Ringluse määr0.5412%

Väljaandmise kuupäev2017-10-26 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti0.098 USDT

Kõigi aegade kõrgeim8.54049015045166,2018-01-10

Madalaim hind0.011664776879036448,2025-09-03

Avalik plokiahelNULS

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...