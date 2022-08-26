NODL

Nodle Cash (NODL) is the native token of the Nodle Network, with a maximum supply of 21 billion. It is a utility and governance token distributed every 6 seconds to the Nodle Network participants.

NimiNODL

KohtNo.1939

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu5,444,141,992.978447

Maksimaalne varu0

Koguvaru8,973,386,233.452372

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.018826029062286007,2022-08-26

Madalaim hind0.000116558022754074,2025-06-27

Avalik plokiahelZKSYNCERA

TutvustusNodle Cash (NODL) is the native token of the Nodle Network, with a maximum supply of 21 billion. It is a utility and governance token distributed every 6 seconds to the Nodle Network participants.

