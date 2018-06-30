MX

MX TOKEN (MX) is a decentralized digital asset developed by the MEXC platform based on the Ethereum blockchain. As MEXC’s native token, its main purpose is to provide users with a safe and stable trading experience, and to become an industry leader. MX holders are entitled to a number of benefits at MEXC, such as rewards for holding MX, voting and receiving discounted subscriptions, and getting free airdrops for voting on new listings.

KohtNo.149

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0001%

Kauplemismaht/turukapital (24H)11.10%

Ringlev varu92,748,334

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru416,185,834

Ringluse määr0.0927%

Väljaandmise kuupäev2018-06-30 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti0.0092 USDT

Kõigi aegade kõrgeim5.85335603455073,2024-04-09

Madalaim hind0.0420566690384,2019-11-25

Avalik plokiahelETH

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

