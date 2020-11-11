MSB

MISBLOC (Medical Information Service with Blockchain) is a medical service ecosystem, which is based on blockchain technology. In short, MISBLOC offers a sustainable medical service ecosystem, by utilizing selected medication information in a combination with a blockchain technology in the MyData era, which is the era of big data of individual lifelog, that connects telecommunication-medical-financial spheres.

NimiMSB

KohtNo.2574

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu199,019,940

Maksimaalne varu0

Koguvaru300,000,000

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim5.21040468,2021-06-29

Madalaim hind0,2020-11-11

Avalik plokiahelKLAY

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...