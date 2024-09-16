MOODENGETH

Moodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo.

NimiMOODENGETH

KohtNo.1150

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu408,508,097,037

Maksimaalne varu420,690,000,000

Koguvaru414,508,097,037

Ringluse määr0.971%

Väljaandmise kuupäev2024-09-16 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.00043553197561278,2024-11-20

Madalaim hind0.000000058464497807,2024-09-16

Avalik plokiahelETH

TutvustusMoodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...