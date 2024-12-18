MNRY

Moonray is a decentralized gaming and entertainment network, powered by $MNRY and supporting a wide range of projects in gaming, comics and animation. The Moonray Game, the first game developed by Moonray Studio is a AAA, melee-style, arena combat PVP. Moonray catapults you into an otherworldly multiplayer combat arena, where intense, fast-paced battles demand mastery of both offense and defense. The game is live on the Epic Game Store and coming soon to PlayStation.

NimiMNRY

KohtNo.2547

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.05%

Ringlev varu192,086,026.5

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru1,000,000,000

Ringluse määr0.192%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.21100218257573045,2024-12-18

Madalaim hind0.00174864613868221,2025-08-28

Avalik plokiahelETH

