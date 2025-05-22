MIRAI

Mirai is a case study in decentralized character creation, exploring how AI-powered virtual humans can evolve through meme culture, social platforms, and community-driven IP. It represents a new frontier for virtual identity, where digital beings are not only content creators but autonomous entities with long-term value and potential across Web3 ecosystems.

KohtNo.3721

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu0

Maksimaalne varu999,999,907.52

Koguvaru999,999,742.76

Ringluse määr0%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.031231197541648364,2025-05-22

Madalaim hind0.002695375130287078,2025-09-05

Avalik plokiahelSOL

Loading...