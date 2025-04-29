MILK

MilkyWay is the first and largest modular liquid staking provider. Start with One Stake. Make Infinite Impact.

NimiMILK

KohtNo.1153

Turulagi$0,00

Täielikult lahjendatud turukapital$0,00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)1,42%

Ringlev varu238.900.000

Maksimaalne varu1.200.000.000

Koguvaru1.000.000.000

Ringluse määr0.199%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.29167604905899525,2025-04-29

Madalaim hind0.03900218524000416,2025-09-04

Avalik plokiahelMILKYWAY

TutvustusMilkyWay is the first and largest modular liquid staking provider. Start with One Stake. Make Infinite Impact.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
