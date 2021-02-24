MASK

Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation.

NimiMASK

KohtNo.312

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)20.06%

Ringlev varu100,000,000

Maksimaalne varu100,000,000

Koguvaru100,000,000

Ringluse määr1%

Väljaandmise kuupäev2021-02-24 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti0.85 USDT

Kõigi aegade kõrgeim97.91962343,2021-02-24

Madalaim hind0.9302019593035298,2025-04-09

Avalik plokiahelETH

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...