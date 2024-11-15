LUM

$LUM represents the fusion of human creativity and AI capabilities - a token born from the idea that when minds collaborate across the digital divide, they create light. It's about illuminating new possibilities through partnership.

NimiLUM

KohtNo.4338

Turulagi$0,00

Täielikult lahjendatud turukapital$0,00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0,00%

Ringlev varu0

Maksimaalne varu1.000.000

Koguvaru1.000.000

Ringluse määr0%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim81.5117690653663,2024-11-15

Madalaim hind0.5026041605344241,2025-04-09

Avalik plokiahelBASE

Tutvustus$LUM represents the fusion of human creativity and AI capabilities - a token born from the idea that when minds collaborate across the digital divide, they create light. It's about illuminating new possibilities through partnership.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

LUM/USDT
luminous
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (LUM)
--
24 h summa (USDT)
--
LUM/USDT
