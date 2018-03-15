LOOM

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

NimiLOOM

KohtNo.1885

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.02%

Ringlev varu1,242,920,897.5790398

Maksimaalne varu

Koguvaru1,300,000,000

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev2018-03-15 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti0.076 USDT

Kõigi aegade kõrgeim0.7744539976119995,2018-05-04

Madalaim hind0.001325802388816845,2025-07-10

Avalik plokiahelETH

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

