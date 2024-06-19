LAIKA

First community driven Solana meme SuperVerse, where we unite people across different Metaverses, Chains and Protocols to launch Laika to The Moon in a 3 stage space mission. Laika is more than just a memecoin. Laika is a movement. Laika is proof that if we band together as a global community, we can achieve the impossible.

NimiLAIKA

KohtNo.4512

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu0

Maksimaalne varu1,000,000,000,000

Koguvaru1,000,000,000,000

Ringluse määr0%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.000133119449125358,2024-06-19

Madalaim hind0.000001299931581987,2025-09-04

Avalik plokiahelSOL

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...