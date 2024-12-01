KANGO

KANGO is a pixelized chameleon who was RUNNING down a bamboo tree one day until a lightning bolt sent him FLYING through the window of a secret tropical lab where he was SUCKED into an ASIC miner and became SPEED. He quickly rose to the top of the ecosystem...IN 10 DAYS! $KANGO is now a viral meme loved by $KAS enthusiasts. Our purpose is to help humans exit the matrix by introducing them to and getting them to use $KAS.

NimiKANGO

KohtNo.4063

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu0

Maksimaalne varu287,000,000,000

Koguvaru287,000,000,000

Ringluse määr0%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.000157848147221454,2024-12-01

Madalaim hind0.000008557524110342,2025-09-04

Avalik plokiahelKRC20

TutvustusKANGO is a pixelized chameleon who was RUNNING down a bamboo tree one day until a lightning bolt sent him FLYING through the window of a secret tropical lab where he was SUCKED into an ASIC miner and became SPEED. He quickly rose to the top of the ecosystem...IN 10 DAYS! $KANGO is now a viral meme loved by $KAS enthusiasts. Our purpose is to help humans exit the matrix by introducing them to and getting them to use $KAS.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
KANGO/USDT
KANGO
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (KANGO)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
KANGO/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (KANGO)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...